PEKLO u Vémolovcov: Lela balí kufre… a Karlos jej mal zhabať aj auto!

PRAHA - Zdá sa, že rodinný raj Vémolovcov je minulosťou. Lela Ceterová je podľa medializovaných informácií na pokraji svojich síl a rozhodnutá ukončiť manželstvo so známym zápasníkom Karlosom Vémolom. Blondínka si už má dokonca hľadať nové bývanie, no cesta k vlastnému pokoju je komplikovanejšia, než by sa mohlo zdať.
Manželstvo slávneho páru sa má rúcať ako domček z kariet. Hoci Lela v minulosti zápasníkovi opakovane odpúšťala jeho veľké prešľapy a pár prežil nejednu krízu, tentoraz je odhodlaná odísť. Situácia mala dokonca natoľko vyeskalovať, že jej mal Karlos zobrať auto, čím jej situáciu ešte viac skomplikoval.
Na verejnosti však stále pôsobí, že je všetko v poriadku. Lela zdieľala rodinné fotky z narodenín malého Rockyho, ale podľa zdroja eXtra.cz ide len o pretvárku. Podľa jeho slov je situácia za zatvorenými dverami oveľa vážnejšia. „Lela je skutočne rozhodnutá odísť z domu, no nebude to zo dňa na deň. Sťahovanie bude trvať,“ tvrdí zdroj. Hlavným dôvodom majú byť deti, ktoré chce Ceterová postupne pripraviť na životnú zmenu . Napriek všetkému budú Vémolovci ešte chvíľu fungovať spoločne. „Do Vianoc budú kvôli deťom spolu," dodal zdroj.
Hoci chce Lela postupovať pomaly, podľa blízkeho zdroja je na dne svojich síl a situáciu vníma ako beznádejnú. Starostlivosť o tri deti, vrátane chorého syna, leží úplne na nej. V domácnosti vraj Karlos takmer nefunguje. Situácia je tak vážna, že už tento piatok má mať Lela stretnutie s právnikmi, čo môže byť kľúčovým krokom k ukončeniu manželstva. Medzitým si hľadá nové bývanie, no zatiaľ len dočasnú strechu nad hlavou u priateľov či známych, kým nenájde vlastné miesto pre seba a deti. Aj preto sa odchod odkladá. Lela má však jasno: po sviatkoch chce byť preč.
