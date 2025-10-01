Kali ohlásil turné IDEM K VÁM: Čakajú vás skladby, ktoré už inde nezaznejú

„IDEM K VÁM,“ obleteli internetom slová jedného z najúspešnejších interpretov slovenskej hudobnej scény – Kaliho. Oznámil nimi svoj unikátny projekt, ktorým vzdáva hold miestam, kde sám začínal.
Kali, uznávaný slovenský spevák a raper, sa so svojím jedinečným turné vracia na miesta, ktoré výrazne ovplyvnili jeho život. Na miesta, kde vyrastal. Na miesta, kde napísal svoje prvé texty. Pod okná panelákov. S najväčším projektom svojho života sa v priebehu štyroch dní predstaví v štyroch slovenských mestách. „To, o čom som vždy sníval, sa mi teraz plní vďaka fanúšikom, všetkým generáciám, ktoré moja hudba oslovila,“ teší sa Kali z dosiahnutia životného míľnika.
Rodák z Bratislavy svoju nezvyčajnú hudobnú púť s názvom IDEM K VÁM! započne 3. mája 2026 na petržalskom Námestí republiky. 24. mája sa predstaví na Námestí slobody v Banskej Bystrici, 7. júna svoju show odpáli na košickom sídlisku KVP a svoje turné zakončí 28. júna v Žiline – Solinky.
Hudobnú stránku projektu bude mať na starosti Peter Pann – Kaliho dlhoročný producent, DJ a v neposlednom rade kamarát. Návštevníci podujatia sa tak môžu tešiť na multižánrový hudobný program. „Setlist som vyberal podľa sledovanosti na YouTube, respektíve zahrám všetky zásadné skladby, ktoré sa zmestia do dvoch hodín,“ približuje raper dramaturgiu koncertu. Fanúšikovia sa tak zabavia na reggaeton aj hip-hop. Zaznie aj niečo pomalšie či tanečnejšie a veselšie. „Čo bude na týchto akciách jedinečné, je, že odznejú skladby, ktoré už minimálne 10 rokov nehrávam a ani už v budúcnosti hrávať nebudem. Je pre mňa podstatné, aby ľudia odchádzali s pekným zážitkom,“ láka Kali na repertoár, ktorý inde fanúšikovia nezažijú.
Okrem jedinečného Playlistu Kali pre fanúšikov chystá i prekvapenia v podobe hosťa. „Nechcem to stavať na veľkom počte hostí, na druhej strane chcem tento zážitok prežiť s niekým, kto pre mňa veľa znamená. Rozmýšľam, že na každej zastávke bude len jeden hudobný hosť, no vždy niekto iný,“ hovorí spevák. O koho pôjde, zatiaľ Kali necháva pod rúškom tajomstva. „Čo môžem už teraz prezradiť, je, že oslovujem tanečníkov z každého žánru, ktorý tam odohrám. Chcem to tanečné – a to v každom smere,“ dopĺňa spevák.
„Sídlisko mi dalo šancu stať sa niekým, koho budú ľudia poznať – stať sa Kalim,“ vyhlásil jeden z najobľúbenejších slovenských interpretov, ktorý si svojím turné IDEM K VÁM! plní sny a vzdáva hold miestam, kde sám začínal. „Čaute všetci… a keď píšem všetci, tak tým myslím každú vekovú kategóriu a niekoľko generácií. Pretože toľkých vás moja hudba oslovila. Vidím vás na našich akciách a to si veľmi vážim. Chcem vás týmto pozvať a budem veľmi šťastný a vďačný, keď budete súčasťou môjho životného projektu – nášho projektu. Niečoho, čo sa už nebude opakovať, čo príde raz za život. Len vďaka vám sa z obyčajného Kaliho stalo meno, ktoré pozná už tak veľa ľudí. Poďme dať spolu bodku za jednou veľkou kapitolou. Teším sa na vás… IDEM K VÁM,“ pozýva Kali s obrovskou úctou a pokorou svojich fanúšikov prežiť s ním svoju životnú udalosť.
Okrem spomínaného tour Kali chystá cestu časom aj v podobe výberového albumu, ktorý plánuje vydať vo februári budúceho roku a ktorý bude obsahovať až 40 skladieb v novom zvuku, mapujúcich jeho hudobnú kariéru. „Výberovku by som chcel pokrstiť na každom zo štyroch koncertov. No ešte predtým, na Vianoce, sa ľudia môžu tešiť na osem ‚gitarových‘ verzií pesničiek, ktoré vyjdú na platniach ako zberateľské kúsky, ale aj na pár CD,“ potešil Kali nejedného fanúšika na záver.
Vstupenky na Kaliho turné IDEM K VÁM! i ďalšie informácie sú dostupné na: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/kali-idem-k-vam/