Toto jeden z hádačov prehnal! Tajne si ulial z lekárovej drahej whisky: Karma ho dobehla

BRATISLAVA - Karma nikdy nespí! O čom sa presvedčil aj jeden z hádačov v jojkárskej relácii Inkognito.
Pri hádačskom stole sa opäť stretla osvedčená dvojica – Michal Hudák a Marián Čekovský, ku ktorým sa pridali dvaja sympatickí páni Jakub Prachař a Fero Joke. A práve posledný menovaný sa postaral o moment, ktorý rozosmial nielen kolegov, ale aj celý štáb!
Počas nakrúcania sa totiž Fero priznal k historke z čias, keď ešte pracoval v nemocnici ako zdravotný brat. „Chodil som kamošovi doktorovi polievať kvety,“ začal rozprávať a hneď bolo jasné, že to neskončí len pri záhradníckych schopnostiach. „On mal také tie parádne fľaše doktorské – whisky a tak – pekne zabalené. Jeden večer som si povedal, ale šak dám si jeden. To si nevšimne, je to v krabici, tak som si odpil,“ priznal sa so smiechom.
Naoko nevinne, však? Lenže ako sa hovorí, čo si naleješ, to si aj vypiješ. A v tomto prípade doslova! Karma si na Fera počkala a po čase mu to vrátila spôsobom, ktorý by nevymyslel ani scenárista komédie. Sledujte zábavnú reláciu Inkognito už dnes, utorok 4. novembra o 20.40 na Jojke.
