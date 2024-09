STRACH o Pepu (76) z komédie S tebou mě baví svět: Vážne PROBLÉMY s chôdzou!

Pavel Nový (Zdroj: Ján Zemiar)

Herec Pavel Nový prekonal v orku 2007 západonilskú horúčku. Ide o akútne, chrípke podobné horúčkovité ochorenie, ktoré sa aj v dôsledku klimatických zmen stále častejšie objavuje aj v Európe - prenáša ho najčastejšie komár. No hoci odvtedy uplynulo už 17 rokov, české médiá informujú, že herec sa s následkami ochorenia pasuje dodnes.

Pavel Nový a Zdena Studenková (Zdroj: Ústřední půjčovna filmů)

Predstaviteľ zvukára Pepu z komédie S tebou mě baví svět sa v týchto dňoch objavil na oficiálnom zahájení novej sezóny v pražskej Ypsilonke a bolo evidentné, že má veľké problémy s chôdzou. „Pri drobnejších svaloch sa niektoré spojenia neobnovili. Občas je to vidieť pri chôdzi. Ľavá ruka niekedy nerobí to, čo by som chcel ja. V podstate sa správa ako leňoch,“ prehlásil pred časom herec.

A problém bol vidieť aj na spomínanej akcii. Problém s chôdzou sa zjavne stále zhoršuje, Nový si musel každú chvíľu sadať. Keď sa ho magazín Aha! opýtal, ako sa mu darí, odpovedal stručne, ale jasne: „Veď vidíte, starček dobehal. Ale inak to ide, ďakujem za opýtanie,“ reagoval.

(Zdroj: Tv Markíza)