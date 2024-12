Herec zo S tebou mě baví svět ŠOKOVAL: Za film mu chodia TANTIÉMY, míňa ich na... P*ČOVINY!

(Zdroj: Ústřední půjčovna filmů/Tv Markíza)

Komédia S tebou mě baví svět spríjemní sviatky Čechom a Slovákom aj tento rok. Televízia Joj ju na svoje obrazovky prinesie už dnes večer o 20:40 a v piatok 27. decembra ju ešte raz zopakuje podvečer o 17:10. A mnohí diváci sa zhodnú, že bez tejto klasiky si Vianoce už nedokážu ani predstaviť.

(Zdroj: Ústřední půjčovna filmů)

Jednu z hlavných postáv v nej stvárnil herec Pavel Nový, a tak pravidelne musí pri rozhovoroch odpovedať aj na otázky ohľadom S tebou mě baví svět. Nedávno sa ho redaktorka portálu eXtra.cz opýtala, či aj on film každoročne počas sviatkov sleduje. Na čo odpovedal prekvapivo.

„To nie, to nemám za potrebu, ale som rád, keď je to na Českej televízii, pretože Česká televízia mi zaplatí tantiémy z toho - 8,5% z mojich 7500 honoráru za ten film,“ odpovedal Nový a pokračoval: „Ja sa nemusím pozerať, ja sa len teším, že to zase hodí nejakú korunku,“ dodal. No a odpoveďou na ďalšiu otázku redaktorke vyrazil dych. Vraj za čo potom tie peniaze minie... Odpovedal veľmi promptne a nečakane: „Za p*čoviny!“

Pavel Nový (Zdroj: Ján Zemiar)