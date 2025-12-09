Slováci masovo naleteli falošnej súťaži o auto! Podvodníci zneužili meno známeho obchodu

SLOVENSKO – Vidina výhry nového auta je lákavá a presne na to vsádzajú internetoví podvodníci. Sociálnymi sieťami sa opäť šíri podvod, ktorý tentoraz zneužíva meno známeho obchodného reťazca. Falošný profil Coop Jednota už nalákal tisíce Slovákov. Reťazec varuje, že s podvodnou stránkou nemá nič spoločné a vyzýva verejnosť na maximálnu opatrnosť.
Hoci to vyzerá ako neškodná zábava, v skutočnosti ide o premyslený trik, na ktorý už stihli skočiť tisíce ľudí. Falošný profil pôsobí na prvý pohľad dôveryhodne, má logo, názov aj grafiku pripomínajúcu originál. V skutočnosti však ide o stránku bez akejkoľvek histórie či relevantných príspevkov, čo je podľa odborníkov typický znak podvodu.
Scenár je takmer vždy rovnaký. Na sociálnej sieti Facebook sa objaví stránka s názvom, ktorý pripomína oficiálny profil, napríklad „Coop Jednota Fans“. Táto stránka vyhlási „veľkú súťaž“ o atraktívne ceny. Podmienky sú jednoduché: dajte like, zdieľajte a napíšte komentár.
Cieľom podvodníkov však nie je niekoho obdarovať, ale získať sledovateľov - stránku s tisíckami fanúšikov môžu neskôr premenovať a predať na marketingové účely. Prostredníctvom nebezpečných linkov a formulárov môžu navyše od ľudí vylákať citlivé údaje.
Situáciu už zaznamenal aj samotný reťazec. Pobočka COOP Jednota Krupina vydala jasné stanovisko, v ktorom varuje svojich zákazníkov. Upozorňujú, že tieto aktivity nemajú s reálnou Coop Jednotou nič spoločné. "Prosíme vás, buďte na sociálnych sieťach obozretní, nenaleťte na podvodné príspevky a súťaže... Podvodné Facebook stránky vystupujú dlhodobo pod označením 'Coop Jednota Fans," uviedol obchod na sociálnej sieti.