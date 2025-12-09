Rokovací deň poslanci ukončili debatou o novele Trestného zákona: Rozprava je skrátená na 12 hodín

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie 43. schôdze debatou o vládnej novele Trestného zákona. Návrh je aktuálne v prvom čítaní. Rozprava je skrátená na 12 hodín. Rokuje sa o ňom v tzv. skrátenom legislatívnom konaní.
Ako prvý v debate vystúpil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD), ktorý za úpravou stojí. Zopakoval, že návrh rieši nárast drobnej kriminality. Odmietol však, že by k jej zvýšeniu viedla minulá novelizácia Trestného zákona z dielne vlády. Nárast podľa neho nesúvisí so zmenou hranice škôd pri majetkovej trestnej činnosti, ktoré úprava priniesla. Myslí si, že k nárastu prispeli zavádzajúce informácie v médiách týkajúce sa problematiky aj vyjadrenia opozičných predstaviteľov o tom, že kradnúť sa oplatí.
Zároveň avizoval, že okrem tejto novely Trestného zákona, ktorá zavádza trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov, pripravujú aj ďalšie opatrenia na riešenie drobnej kriminality. Odmietol tiež, že by k úprave neprebehla diskusia. Vyjadril sa aj ku kritike, že sa o návrhu rokuje v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Upozornil pri tom na prípady rokovania v tzv. zrýchlenom režime v čase, keď bola vo vláde súčasná opozícia.
archívne video
Opozícia na vystúpenie Suska reagovala kriticky. Poslankyňu Beátu Jurík (PS) mrzí, že sa koalícia pri téme drobných krádeží zbavuje zodpovednosti a prehadzuje ju na opozíciu a médiá. Myslí si, že nie je podstatné, kto za to môže, ale podstatné je, aby sa ľudia v SR cítili bezpečne. „Tak to poďme opraviť bez toho, aby ste sa zbavovali takýmto spôsobom viny. To nie je hodné ministra spravodlivosti,“ odkázala Suskovi.
Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (10. 12.) ráno. Mali by pokračovať v debate o novele Trestného zákona. V stredu poobede by sa mal parlament venovať opozičným návrhom na odvolanie viacerých ministrov aj návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde.