Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte 10-eurový voucher aj vy Advertoriál Zobraziť galériu (2)
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte 10-eurový voucher aj vy (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
Topky.sk

BRATISLAVA - Väčšina ľudí už hľadá inšpiráciu na darčeky. Topky.sk preto spojili sviatočnú atmosféru s možnosťou získať malú radosť — každý deň. Adventný kalendár je obľúbený, jednoduchý a prináša pocit prekvapenia, ktoré k Vianociam prirodzene patrí.

Predpredaj.sk chce spríjemniť advent všetkým, ktorí milujú dobrú hudbu, divadlo či šport a zároveň pomôcť nájsť ideálne vianočné darčeky. Zážitok je ten najkrajší dar, ktorý teraz môžete získať ešte výhodnejšie. Je len na vás, aké podujatie si vyberiete: koncerty známych interpretov, divadelné predstavenia, muzikály, športové zápasy, festivaly, stand-up comedy alebo rodinné akcie.

Zopár tipov, ktoré sa oplatí vidieť naživo

Hľadáte podujatie, na ktoré by ste chceli ísť? Stačí si len vybrať z bohatej a atraktívnej ponuky Predpredaj.sk, kde nájdete desiatky udalostí. Prinášame vám pár tipov na športové podujatie: 

  1. Hokejová liga - v Nitre, Poprade či Prešove
  2. Futbalová liga v Trnave
  3. Silvestrovský beh 2025 + Národný beh Devín 2026
  4. ČSOB Bratislava Marathon 2026
  5. RFA 28 Bratislava

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte!

Vyhrajte voucher od Predpredaj.sk v hodnote 10 eur — zapojte sa do Adventného kalendára a potešte seba či svojich blízkych nezabudnuteľným zážitkom. Súťaž trvá počas utorka 9. decembra 2025. Stačí správne odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku a odoslať formulár.

VIAC O PODUJATIACH NA PREDPREDAJ.SK

ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal,

Advertoriál pripravený v spolupráci s Predpredaj.sk.

Viac o téme: Adventný kalendárPredpredaj.sk
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Výbuchy smiechu a slová, ktorými Kuly zabil: Bude mať doma čo vysvetľovať!
Prominenti
Kristián Baran na tému láska: Ako často hovorí a počúva slová ĽÚBIM ŤA?
Kristián Baran na tému láska: Ako často hovorí a počúva slová ĽÚBIM ŤA?
Prominenti
Kaufland Cup 2025: Útočník Kristián Pospíšil počas mediálneho programu slovenskej hokejovej reprezentácie
Kaufland Cup 2025: Útočník Kristián Pospíšil počas mediálneho programu slovenskej hokejovej reprezentácie
Hokej

Domáce správy

FOTO Zúfalá situácia s bývaním
Zúfalá situácia s bývaním eskaluje: Pre mladých ide o nedosiahnuteľný sen, s Rumunmi sme na tom najhoršie v EÚ!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Univerzitný punč v Banskej Bystrici opäť pomôže deťom: Výťažok poputuje OZ Svetielko nádeje
Univerzitný punč v Banskej Bystrici opäť pomôže deťom: Výťažok poputuje OZ Svetielko nádeje
Banská Bystrica

Zahraničné

Už ho majú! Zadržali
Už ho majú! Zadržali podozrivého z krádeže diel Henriho Matissa v Sao Paule
Zahraničné
Bonnie Blue pri svojej
Pornoherečka Bonnie Blue skončila v putách na Bali: Polícia ju zadržala počas „sex-tour“ v mikrobuse!
Zahraničné
Nevyšlo to! Neúspešný prevrat
Nevyšlo to! Neúspešný prevrat v Benine si vyžiadal obete na životoch, po vodcovi sa pátra
Zahraničné
Údajne ju špehovali cez
Údajne ju špehovali cez Pegasus! Vdova po Chášukdžím žaluje Rijád vo Francúzsku
Zahraničné

Prominenti

Joe Lando
Pamätáte si Sullyho z Doktorky Quinnovej? Odpadnete, ako dnes vyzerá! Pikantná FOTO
Osobnosti
Kuly v relácii Inkognito
Výbuchy smiechu hádačov v Inkognite a slová, ktorými Kuly zabil: Toto doma NEVYSVETLÍ!
Domáci prominenti
Nominácie na Zlaté glóbusy
Nominácie na Zlaté glóbusy sú známe: Najviac ich získal TENTO FILM!
Zahraniční prominenti
Kristián Baran, Marianna Ďurianová
Markizáci nadšení z Ďurovčíkovho muzikálu: Ďurianová dojatá, Baran očarený a Sirági... To by bola pecka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Intímne peklo kvôli NADMERNEJ
Intímne peklo kvôli NADMERNEJ hrúbke: Frustrácia namiesto rozkoše! Ženy pri TOM trpia, je to PREKLIATIE
Zaujímavosti
Osvojte si tieto nočné
Osvojte si tieto nočné návyky pre plynulé ranné vyprázdňovanie čriev
vysetrenie.sk
Zákulisie Google Street View:
Zákulisie Google Street View: Vodič prezradil TRAPASY, ktorým sa nevyhne! Selfie maniaci mu komplikujú život
Zaujímavosti
Má len TRI ROKY
Má len TRI ROKY a už poráža dospelých: NAJMLADŠÍ šachista sveta šokuje rekordom!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Hokej, futbal, MMA či známe behy: Poďte na šport ešte lacnejšie!
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Zmeny prichádzajú už čoskoro, pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek
Domáce
Takmer padol slovenský rekord:
Takmer padol slovenský rekord: Lidl preto pripravil túto vianočnú novinku!
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Filip Jančík, HEX alebo Kandráčovci: Potešte seba či blízkych aj vy!
Domáce

Ekonomika

Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Kto je najlepšie pripravený na dôchodok? Výsledky najnovšej analýzy vás prekvapia!
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Tunel Višňové má za sebou unikátny zásah: Prejdú sa ním ľudia ešte pred autami? (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Čo sa deje za plotom vládneho kaštieľa v Rusovciach? Pozrite si aktuálne zábery priamo zo stavby! (foto)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)
Zvládol by si pristáť s lietadlom? Otestuj sa, či máš na to byť pilotom, alebo radšej ostaň v Economy! (kvíz)

Varenie a recepty

Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Recept po ktorom si hostia budú oblizovať prsty. Kedysi slávny, dnes už zabudnutý oblíž prst.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Fantastické fúkané rožky. Najlepší recept od kamarátky, ktorý vás očarí.
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Šťavnaté sanquickové rezy: Obľúbený vianočný dezert
Koláče a torty
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Margotkové kolieska: Stanú sa vašou sviatočnou klasikou?
Výber receptov

Šport

Bojovali zo všetkých síl, ale na favorita nestačili: Švédky udelili Slovenkám vysoký debakel
Bojovali zo všetkých síl, ale na favorita nestačili: Švédky udelili Slovenkám vysoký debakel
Florbal
Je na odchode? Liverpool urobil zásadné rozhodnutie ohľadom Salaha: Slot prišiel s vyjadrením
Je na odchode? Liverpool urobil zásadné rozhodnutie ohľadom Salaha: Slot prišiel s vyjadrením
Liga majstrov
Manchester United si napravil chuť na pôde posledného celku, ktorý zaskočil v druhom polčase
Manchester United si napravil chuť na pôde posledného celku, ktorý zaskočil v druhom polčase
Premier League
Vybičovaný záver DAC so Spartakom: Divák chytil hráča Trnavy, Škrtel sa vyjadril k incidentu
Vybičovaný záver DAC so Spartakom: Divák chytil hráča Trnavy, Škrtel sa vyjadril k incidentu
Niké liga

Auto-moto

Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Historické autá sú romantika, až kým nebrzdíte. Vyskúšal som si 6 veteránov Škoda
Veterány
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Trať pri Pezinku je zabezpečená, ŽSR aj tak požiadali o opätovný dozor
Doprava
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Vodík na Slovensku opäť témou: 10 autobusov na vodíkový pohon pre prímestskú dopravu
Doprava
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy

Kariéra a motivácia

10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
10 kariérnych návykov, s ktorými začnite ešte pred Novým rokom: Ten rozdiel vás prekvapí!
Motivácia a inšpirácia
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Mladí chcú na vianočných darčekoch šetriť, starší sú štedrejší: V porovnaní s minulým rokom míňame menej
Kariera.sk TS
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Prečo 80 % ľudí nenávidí pondelok – a ako si ho konečne obľúbiť
Rady, tipy a triky
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Keď tituly prestávajú stačiť. Prečo sa firmy ženú za zručnosťami a skúsenosťami kandidátov?
Trendy na trhu práce

Technológie

Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Vedci práve objavili nový zákon fyziky. To, ako sa veci lámu, má skrytý poriadok
Veda a výskum
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
POZOR! Z tohto nového telefonického podvodu behá mráz po chrbte. Toto tu ešte nebolo, varuje úrad
Bezpečnosť
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
Neslávne známy spyware ClayRat, ktorý už v minulosti útočil na Slovákov, je späť. Nová verzia je omnoho desivejšia
Bezpečnosť
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
IAEA odhalila nový problém v Černobyle. Starší útok dronom zanechal škody, ktoré môžu byť nebezpečné
Správy

Bývanie

Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
Široký je len 6 metrov, no pohodlie v ňom má celá rodina. V malom radovom dome vzniklo perfektné moderné bývanie
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
3 + 10 stierok do interiéru: čo je vhodné do vlhkých domov a čo použiť na staré múry? Odborníci prezradili aj svoje rady
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pantone farba roka 2026 šokovala svet a vyvolala kontroverziu. Volá sa Cloud Dance a niektorí by ju farbou nenazvali
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax

Pre kutilov

Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Pri lisovaní cesnaku robíme chybu, o ktorej málokto vie. Strúčiky pred lisovaním nelúpte
Recepty
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Máte doma slabý tlak vody? Toto spravte ešte dnes a prúd sa citeľne zlepší
Údržba a opravy
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Ako sa na zimu postarať o okrasné trávy: Ak ste ich doteraz strihali, nerobte to!
Záhrada
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Vianočný kaktus rozkvitne aj budúci rok. Stačí dodržať tieto jednoduché kroky
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Zábava
Horoskop na nový týždeň 8.12-14.12: Niektoré znamenia čaká veľká zmena, iné dôležité rozhodnutie, čo odhalia najbližšie dni?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zúfalá situácia s bývaním
Domáce
Zúfalá situácia s bývaním eskaluje: Pre mladých ide o nedosiahnuteľný sen, s Rumunmi sme na tom najhoršie v EÚ!
Bonnie Blue pri svojej
Zahraničné
Pornoherečka Bonnie Blue skončila v putách na Bali: Polícia ju zadržala počas „sex-tour“ v mikrobuse!
Chlapec sa vo vreci
Zahraničné
Ohavný čin ruskej blogerky: Syna zavrela do vreca a odsala z neho vzduch! Na jeho kriku sa smiala
Pohľad na dve tváre
Zahraničné
Satelitné snímky odhalili MASAKER nevídaných rozmerov: Po viac ako 150-tisícoch ľudí sa zľahla zem!

Ďalšie zo Zoznamu