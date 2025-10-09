Mičkovicová SEXI aj tesne pred 60-kou: FOTO v čipkovanej podprsenke!

BRATISLAVA - Herečka Henrieta Mičkovicová (58) opäť potvrdila, že pravá ženskosť a krása sa vekom nestrácajú. Nafotila elegantné, ale sexi zábery. FOTO v čipkovanej podprsenke!
Slovenská herečka Henrieta Mičkovicová opäť raz dokázala, že vek je naozaj len číslo. Napriek tomu, že sa pomaly blíži k šesťdesiatke, mohla by konkurovať aj o generáciu mladším ženám. Na jej výzore akoby sa čas jednoducho zabudol podpísať – jemné črty, prenikavý pohľad a vždy upravený, sofistikovaný štýl z nej robia dámu, ktorá pôsobí sebavedomo.
Krása a ženskosť totiž nemajú dátum spotreby, a Henrieta je toho živým dôkazom. V súčasnosti hviezdi v novom markizáckom seriáli V zovretí, kde stvárňuje Alicu Važanovú – ráznu, cieľavedomú podnikateľku. Na obrazovke i v súkromí je zosobnením elegancie, noblesy a prirodzenej ženskosti. Najnovšie to herečka potvrdila aj na fotografiách, ktoré vznikli pod taktovkou renomovaného fotografa Lukáša Kimličku.
Ten je známy svojím citom pre detail a schopnosťou zachytiť osobnosť v tom najlepšom svetle. Výsledok ich spolupráce stojí za to – Henrieta pred objektívom doslova zažiarila. Na záberoch pózuje v štýlovom, elegantnom outfite, ktorý však obsahuje aj odvážny prvok – čipkovanú podprsenku jemne vykúkajúcu z výstrihu. Heňa tak opäť ukázala, že ženskosť sa dá prejaviť s vkusom a noblesou, bez potreby preháňať.
