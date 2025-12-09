Utorok9. december 2025, meniny má Izabela, zajtra Radúz

Kosovská prokuratúra obvinila troch ľudí z terorizmu za výbuch kanála z roku 2024

PRIŠTINA - Kosovská prokuratúra v utorok obvinila troch ľudí z terorizmu v súvislosti s výbuchom, ktorý poškodil dôležitý kanál v novembri 2024. Informuje o tom správa agentúry AFP.

Výbuch poškodil kritickú tepnu kosovského vodovodného systému, ktorá dodáva chladiacu vodu do dvoch uhoľných elektrární zabezpečujúcich väčšinu elektrickej energie v krajine. Traja obvinení spolu s niekoľkými ďalšími zatiaľ neznámymi osobami umiestnili približne 20 kilogramov TNT do kanála Ibar-Lepenac na severe Kosova, kde žijú prevažne Srbi, uviedla prokuratúra. „V dôsledku toho bola vážne poškodená betónová konštrukcia kanála,“ uviedla tiež špeciálna prokuratúra vo svojom vyhlásení.

Spomínané tri osoby boli tiež obvinené z narušenia ústavného poriadku Kosova, dodala. Podľa obžaloby je jeden z mužov členom srbskej vojenskej spravodajskej služby a má hodnosť plukovníka. Srbsko na tieto tvrdenia bezprostredne nereagovalo. Albin Kurti, ktorý bol v tom čase premiérom, označil explóziu za teroristický útok spáchaný Srbskom. Srbsko v minulosti toto obvinenie označilo za unáhlené a nepodložené.

