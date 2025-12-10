Veľká zmena pre firmy a živnostníkov: Papierové faktúry skončia! Nahradiť ich má štátny systém

BRATISLAVA - Podnikateľské prostredie na Slovensku stojí pred zásadnou zmenou. Posielanie faktúr e-mailom alebo tradičnou poštou sa stane minulosťou. Štát totiž zavedie povinný systém e-faktúr, čo v praxi znamená, že všetky doklady budú musieť prejsť cez jeden centrálny štátny systém.
Novela zákona o DPH z dielne ministerstva financií, ktorá čaká už len na definitívne schválenie parlamentom, zavádza túto povinnosť pre všetky tuzemské transakcie. Nový systém má vstúpiť do platnosti od roku 2027, pričom pre bežných zákazníkov sa spôsob platenia ani prijímania dokladov nemení – e-faktúry budú riešiť výhradne podnikatelia medzi sebou.
Firmy a živnostníci si po novom budú vymieňať faktúry cez štátom prevádzkovanú platformu. Zanikne tak dnešná bežná prax posielania dokumentov poštou alebo ako prílohu v PDF. Najväčšou novinkou bude takzvaný digitálny poštár, ktorý garantuje nielen doručenie, ale aj evidenciu faktúry.
„Bude mať certifikovaný softvér a bude zabezpečovať zaručené doručenie,“ priblížil pre STVR Stanislav Pavlovič z Finančnej správy. Podľa neho bude takáto forma nielen rýchlejšia, ale aj ekonomicky výhodnejšia. Kým poštové zaslanie faktúry dnes stojí približne 1,50 eura, za jednu e-faktúru zaplatia podnikatelia len 5 až 20 centov.
Štát získa nové dáta a viac kontroly
Elektronické faktúry sa automaticky dostanú priamo k účtovníkovi, čo eliminuje prácne ručné prepisovanie údajov či povestné nosenie krabíc s papierovými dokladmi.
Reforma má mať výrazný dopad aj na daňovú správu. Vďaka online prenosu údajov štát uvidí všetky tuzemské faktúry v reálnom čase a jednoduchšie identifikuje podozrivé transakcie. „Chceme, aby e-Faktúra bola praktickým riešením, ktoré podnikateľom a firmám šetrí čas a peniaze, a zároveň zvyšuje transparentnosť celého podnikateľského prostredia,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Ako to bude fungovať?
- Faktúra musí byť v štruktúrovanom elektronickom formáte (strojovo čitateľná, nie obrázok).
- Údaje sa v reálnom čase odošlú Finančnej správe.
- Systém zabezpečí zaručené doručenie druhej strane.
Ministerstvo financií nastavilo postupný nábeh zmien tak, aby sa trh stihol na novinku pripraviť. Povinná e-fakturácia pre tuzemské transakcie medzi slovenskými firmami odštartuje 1. januára 2027. Následne sa od 1. júla 2030 táto povinnosť rozšíri aj na cezhraničné transakcie v súlade so smernicou EÚ. Tento dátum prinesie podnikateľom aj zásadný benefit – vďaka automatizácii a priamemu prístupu štátu k dátam z faktúr by sa mala od roku 2030 úplne zrušiť povinnosť podávať kontrolný a súhrnný výkaz.