Ruské PÍÁR opäť vytiahlo vianočný "marketingový" útok na Európu! Minule sme mrzli, teraz žijeme v TME!

Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová tvrdí, že Európa sa pre úspory ponorila do tmy. Vľavo vysvietený vianočný stromček na námestí v Ríme (Taliansko).
Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová tvrdí, že Európa sa pre úspory ponorila do tmy. Vľavo vysvietený vianočný stromček na námestí v Ríme (Taliansko).
PETROHRAD – Už o pár týždňov bude celý svet oslavovať kresťanské Vianoce. Sviatky radosti a pokoja však v Rusku už teraz poznačilo vyhlásenie, ktorým politická elita klame vlastných obyvateľov. Radoví občania žijú v domnení, že európske mestá nemajú ani na vianočné osvetlenie.

Na zasadnutí krajín Spoločenstva nezávislých štátov v Petrohrade vystúpila vo štvrtok 4. decembra aj hovorkyňa ministerstva Ruskej federácie Marija Zacharovová. Ruskému národu predniesla slová o EÚ, ktoré majú od reality veľmi ďaleko. Podľa nej sa mestá naprieč Európou ponorili do tmy, pretože sa na kontinente začala vlna úspor. Dokonca nemajú ani na vianočné osvetlenie. 

"V EÚ začína vlna úspor, dokonca aj na vianočné osvetlenie. Mesta v Európe sú nútené upustiť od slávnostného osvetlenia ulíc a námestí pre nedostatok (finančných) prostriedkov na úhradu elektriny," povedala Zacharovová.   

Ako ďalej dodala, Európa nemá podľa nej peniaze, pretože prestala kupovať ruský plyn a namiesto neho odoberá "drahší skvapalnený plyn z USA". Spomenula aj to, že Rusi ponúkali európskym krajinám dlhodobé zmluvy s pevnými cenami za plyn, "aby sa mohli v kľude rozvíjať".

"Je to ponorenie Európskej únie do tmy v pravom zmysle slova. Nejde o žiadnu iróniu, len to konštatujeme. Činíme tak na základe faktov. Varovali sme vás, ale vy ste tomu neverili...Mohli sme sa rozvíjať spoločne," odkázala Európanom hovorkyňa ruskej diplomacie.

Varovanie pred možnými krokmi USA

Spojené štáty podľa ruského rezortu zahraničia neponúkajú fixné ceny za energie z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ sa Európa nebude vyvíjať podľa amerického záujmu, Washington podľa Zacharovovej okamžite preruší prenos energií. "A všetky tie tankery so skvapalneným plynom sa nedostanú k adresátom," doplnila.  

Európska únia dospela k väčšinovej dohode. I keď boli proti Slovensko aj Maďarsko, od roku 2028 nepotečie do EÚ žiadny ruský plyn. 

