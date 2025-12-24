Slovenská moderátorka vystrašila fanúšikov: FOTO z nemocnice a... Záhadné slová

BRATISLAVA - Moderátorka Soňa Skoncová vystrašila svojich fanúšikov. Prihovorila sa im totiž z nemocnice a vyslala silný odkaz všetkým ženám.
Mnohé ženy majú tendenciu podceňovať signály, ktoré im vysiela vlastné telo. Únavu, bolesť či zvláštne zmeny často považujú za dočasné a nehodné pozornosti. Práve v tom však môže byť problém. „Niekedy si myslíme, že „to prejde“. Že únava, bolesť, zvláštny pocit či zmena v tele je len dočasná maličkosť. Ale práve tieto drobnosti sú často tichým jazykom tela, ktorým nás upozorňuje, že potrebuje našu pozornosť,“ prihovorila sa svojim fanúšikom moderátorka Soňa Skoncová záhadnými slovami a fotkou z nemocnice.
Podľa nej telo nekomunikuje dramaticky, ale jemne a trpezlivo. Nie preto, aby nás vystrašilo, ale aby nás ochránilo. Zdravie podľa Skoncovej nie je samozrejmosť, ale vzťah, o ktorý sa treba starať. Každodenným počúvaním seba samej, schopnosťou spomaliť a reagovať včas. V dnešnej rýchlej dobe sme podľa nej často tlačené do výkonu a presvedčené, že musíme všetko zvládnuť. Aj na úkor seba. „Byť všímavá k sebe neznamená byť slabá. Znamená to byť vedomá a silná,“ dodáva.
Ignorovanie drobných varovaní môže viesť k tomu, že telo nás jedného dňa zastaví oveľa razantnejšie. Aj preto Skoncová apeluje na ženy, aby samy seba neodsúvali na vedľajšiu koľaj. „Neodkladaj seba na neskôr. Každá maličkosť má význam – a často práve ona určí smer, ktorým sa tvoj príbeh bude uberať ďalej," dodala na záver moderátorka. To s akou diagbnózou je hospitalizovaná v nemocnici neprezradila.