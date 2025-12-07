Nechutné vtípky českého moderátora Karla Šípa: Výsmech z obetí znásilnenia!

PRAHA - Šok a pobúrenie v priamom prenose! Karel Šíp (80), známy český moderátor a dlhoročná tvár Všechnopárty, tentoraz prekročil hranicu slušnosti. Jeho nechutný vtip o znásilnení rozhorčil divákov aj odborníkov.
Počas vystúpenia Šíp priznal, že rád číta súdne spisy, a publiku predniesol historku, ktorú sám označil za „perličku“. „Pred súdom stál nejaký muž obvinený zo znásilnenia a sudkyňa sa ho pýta, či by mohol povedať niečo na svoju obhajobu. Áno, keby som mal pri sebe baterku, nestalo by sa to, odpovedal dotyčný,“ smial sa moderátor, píše český denník Aha!
Jeho výrok okamžite vyvolal vlnu kritiky. „Ja by som očakávala, že v roku 2025 už k takýmto excesom dochádzať nebude,“ rozohnila sa šéfka organizácie proFem Jitka Poláková. „Pokiaľ ide o zneužívanie, vtipkovať by sa o tom nemalo,“ dodala dôrazne.
Pre Šípa to nie je prvý prípad, keď jeho glosy vyvolali sťažnosti. Už v roku 2013 riešila Rada Českej televízie jeho rasistické poznámky pri relácii o rómskej tematike. Jeden z divákov vtedy označil jeho výrok za podnecovanie nenávisti a podal sťažnosť, etický panel ČT však rozhodol, že išlo o improvizovaný autorský humor.
Česká televízia sa moderátora zastáva aj teraz, tvrdí, že „Šíp rozhodne nevtipkoval na úkor postihnutých žien“. Napriek tomu mnohí diváci považujú jeho vtip za hraničný a poburujúci.
