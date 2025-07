Obrovský STRACH o tanečnicu z Let's Dance: Je v BOMBARDOVANOM Damasku... Ukrýva sa s celou rodinou!

2. kolo Let's Dance. Na snímke Adam Šedro, Jasmin Affašová (Zdroj: TASR/Ján Zemiar)

Izraelské sily v stredu zaútočili na vojenské ciele v sýrskej metropole Damask, pričom medzi zasiahnutými objektami bolo aj ministerstvo obrany a vojenské veliteľstvo. Izrael tvrdí, že údermi chce ochrániť menšinu drúzov na juhu Sýrie, ktorá čelí násiliu zo strany beduínov a vládnych síl. A žiada, aby sýrske vládne sily stiahli svoje jednotky zo strategického južného regiónu.

V Damasku sa aktuálne nachádza aj tanečnica z markizáckeho Let's Dance Jasmina Affašová. Tá je polovičnou Sýrčankou a do krajiny prišla pozrieť svoju rodinu. „Izrael práve znova bombarduje Damask. Ďalšiu krajinu. A ľudia toto stále podporujú? Alebo robia, že to nevidia? Že sa to nedeje? Fú, tento svet je na hlavu,“ reagovala na sociálnej sieti.

Mnohí jej sledujúci o ňu, prirodzene, prejavili obavy. Známa Češka však všetkých ubezpečila, že je v poriadku. „Ďakujem za všetky správy a starosť kamaráti. Moja rodina aj ja sme v poriadku,“ informovala. O trochu viac sa rozrozprával jej priateľ, účastník Love Islandu a Let's Dance, Adam Šedro. „Každý čo mi píšete, áno Jasmin je v Damasku. A áno, je v poriadku, chválabohu, a som s ňou v konakte. Je v bezpečí ukrytá. Verím, že to čo najskôr skončí,“ informoval.

Obrovský strach o milovanú osobu však v ňom vyvoláva aj veľký hnev na všetkých, ktorí majú útoky na svedomí. „Prvý problém je, že Izrael začal bombardovať Damask, Sýriu a druhý problém, ktorý je môj osobný - Jasmin, práve teraz sa nachádza v Damasku s jej rodinou. Celý deň je ukrytá a čaká, ako sa situácia vyvinie. Takže to je môj problém, ale vy o tom neviete, lebo slovenské a tak isto české médiá sú ticho. O tom sa nepíše, v telke to neuvidíte, ale deje sa to,“ reagoval Šedro.

„Takže mám úplné právo sa takto rozohňovať, byť nasr*tý... Mám tam priateľku, ktorú milujem a ten level toho, ako sa človek bojí, keď má takto niekoho blízkeho v takom prostredí, kde sú prepnutí kok*ti a len tak... Neni to len tak, ale proste sú tak sfanatizovaní, sú tak na hlavu spadnutí, prij*baní, že len tak si strieľajú rakety, kde sú nevinní ľudia. Zabíjajú nevinných ľudí. A to je môj problém,“ pokračoval ustarostený partner.

A vytočený bol natoľko, že si kopol aj do Markízy, na obrazovkách ktorej ešte nedávno vystupoval. „Toto je najväčší problém. Slovenské médiá, na čele s Markízou americkou, toto do tých Televíznych novín nedajú, večer o siedmej. Ale samé kok*tiny. Végha s Čepom, za to, že šli na armádny výcvik, toto sa bude riešiť denno denne a iné kok*tiny nepodstatné. Ale to, že ľudia hladujú a tých ľudí potom zabíjajú hlava nehlava, to nedajú do tých Televíznych novín o siedmej na Markíze,“ dodal.

