Rózsa rozpútal VOJNU s Haberom: Paluško, ty ešte nevieš, čo je tvrdý pád... Dávaj POZOR, junák!

(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA - Meno Oskara Rózsu (50) sa v poslednom období skloňuje predovšetkým v súvislosti s novým aranžmánom slovenskej hymny. Všetkým, ktorí v tejto súvislosti vyjadrili negatívny postoj, posielal hudobník tvrdé odkazy. No a najnovšie sa pustil do Paľa Haberu (62)... Tentokrát však kvôli jeho vystúpeniu na politickom mítingu. Dávaj pozor, junák!

Paľo Habera minulý týždeň prekvapil, keď sa objavil na bratislavskom proteste proti postupu vedenia ministerstva kultúry. „Nie som veľmi spevák, ktorý chodí po námestiach, ale v tejto chvíli cítim, že byť tu je veľmi dôležité,“ vyjadril sa pred davom ľudí a pokračoval slovami, že kultúra a vzdelanosť sú vizitkou národa a tieto atribúty ovplyvňujú akékoľvek oblasti nášho života.

(Zdroj: TASR)

„Pokiaľ nefunguje vzdelanosť, nemôže fungovať nič iné a akonáhle začnú do kultúry hovoriť ľudia a budú sa ju snažiť usmerniť podľa svojich chúťok a divných vecí, s ktorými sa ráno zobudia, tak to nemôže fungovať a národ má problém. My ako národ máme v tejto chvíli dosť veľký problém,“ pokračoval Habera.

„Je to, samozrejme, aj náš prúser, že máme tento problém. Keby sme dokázali presvedčiť veľké množstvo ľudí pri minulých voľbách, tak sme tu dnes nemuseli byť a nemuseli sme riešiť tieto veci,“ pokračoval a dodal: „Nechceme sa predsa vracať k minulosti. Nechcem, aby mi niekto zakazoval dlhé vlasy.“

(Zdroj: Telegram/Oskar Rózsa)

Toto jeho vyjadrenie však poriadne naštartovalo hudobníka Oskara Rózsu, ktorý Haberovi adresoval poriadne štipľavý odkaz. „Čím väčší snaživec s talentom pudlíka, tým väčší čurákes... (všetci, kto ho zažili, to samozrejme vedia). Umakartný produkt, celoživotný protežant, kolaborant a drahá, ale ľahko kúpiteľná prostitútka. Užitočný hlupák, strčený v riti naivistickej predstavy o západe, ktorý dostal masku "porotcu hudby a hľadača talentov" (tu mi vrie krv, pardon) a devastuje svojimi kreténskymi drístami o fachu, v ktorom je nešťastným omylom, DETI s talentom, ktoré dostávajú z psychologického hľadiska šupy na celý život,“ nedával si servítku pred ústa.

Rózsu tiež zaujímalo, koľko svojim vystúpením Habera stratil sympatií a koľko ich získal. „Paluško, Paluško, ty ešte nevieš, čo je tvrdý pád. Dávaj pozor, junák. Ty mediálny "kat". Padák v hlave, nie je v zbierke gitár. Lebo zostal len teplý fuft,“ odkázal a Haberu vyzval, aby zverejnil, či bol na námestí zadarmo alebo za vystúpenie dostal peniaze. Spevák sa zatiaľ k slovám Oskara Rózsu nevyjadril.

(Zdroj: Telegram/Oskar Rózsa)