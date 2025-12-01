Sajfu poznáte, ale videli ste jeho bratov? Z tej PODOBY odpadnete... Veď vyzerajú ako trojičky!

BRATISLAVA - Moderátor Matej Sajfa Cifra opäť potešil fanúšikov nahliadnutím do svojho súkromia. Tentoraz zverejnil spoločnú fotografiu so svojimi dvoma bratmi – a podobajú sa tak veľmi, že by si ich človek ľahko splietol. Rodinné gény sa jednoducho nezaprú.
Matej Sajfa Cifra je Slovákom veľmi dobre známy. Roky patrí medzi najvýraznejšie tváre domácej moderátorskej scény – prihovára sa z rádia, objavuje sa v televíznych reláciách a pravidelne sprevádza rôzne spoločenské podujatia. Hoci momentálne trávi veľa času v Bruseli, kde žije so svojou rodinou, na svojich verných fanúšikov nezabúda.
Na sociálnych sieťach je veľmi aktívny a pravidelne zdieľa momenty zo svojho súkromia. Či už ide o zábery s manželkou Veronikou, veselé okamihy s deťmi, alebo rodinné stretnutia. Najnovšie sa pochválil fotografiou, na ktorej pózuje so svojimi dvoma bratmi – Tomášom a Jánom. Trojica stojí vedľa seba a už na prvý pohľad je jasné, že rodinné gény sa tu nezapreli. Vyzerajú ako trojičky – rovnaké črty tváre, podobný úsmev aj celkový výraz. Veď pozrite sami! FOTO nájdete v galérii.
