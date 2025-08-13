Sajfa prehovoril o živote v Bruseli: Ostanú tam nastálo? Čaká ich ďalší veľký míľnik!

BRATISLAVA - Sajfovi sa v živote dejú veľké veci! Spolu s manželkou Veronikou a ich deťmi trávi väčšinu času v Bruseli, kam sa presťahovali kvôli jej pracovným povinnostiam.
Keď sa Sajfova manželka Veronika rozhodla vkročiť do sveta politiky, moderátor stál pred rozhodnutím, čo ďalej. Rodina je však na prvom mieste, takže bez váhania "vzal nohy na plecia" a utekal za ňou do Bruselu. „My sme tam odišli na konci januára, teraz v lete sme tu a od septembra sme zase späť,“ priznal otvorene a doplnil, že svoju prácu zvláda či už doma na Slovensku, alebo zo zahraničia. Kvôli moderovačkám sa vracia na Slovensko, ale dodáva: „Veľmi veľa vecí aj do rádia som schopný robiť tam.“
Veronika sa v Bruseli doslova našla a podľa slov Sajfu v roli europoslankyne zúročuje svoj potenciál. A jeho podpora je viac než zrejmá. „Chcem, aby ona bola spokojná. Ja si myslím, že to robí fantasticky, že sa v tom našla, že ju to zaujíma, prehlbuje vedomosti, vybudovala si senzačný tím a tá chémia tam funguje – a to je podľa mňa veľmi dôležité,“ prezrádza hrdý manžel a dodáva, že Veronikina práca má reálne dopady, ktoré sú pre Slovensko prínosné. Veľkou zmenou si však neprešli len Sajfa s Veronikou, ale aj ich dve deti, Sárka a Šimon. V rozhovore Sajfa prezradil ako to zvládli a neostal nič dlžný ani svojmu zmyslu pre humor. Stojí za vypočutie...