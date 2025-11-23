KRÍZA v manželstve Vémolovcov?! Zvláštna reakcia Lely na dovolenku v Dubaji

PRAHA - Lela Vémola dorazila na odovzdávanie cien Český Slávik bez svojho manžela Karlosa. Na prvý pohľad by na tom nebolo nič zvláštne, no pozornosť vzbudila jej reakcia na nedávnu dovolenku v Dubaji, ktorú dvojica strávila osamote, bez detí. A práve pri tejto otázke sa atmosféra zrazu kompletne zmenila…
Karlos Vémola (40) a jeho manželka Lela (36) mali kedysi veľmi búrlivý vzťah. Niekoľkokrát sa rozišli a v médiách sa riešili aj nevery z oboch strán. V poslednom období však pôsobili, že našli rovnováhu a ich manželstvo konečne funguje. Lenže ich príchod na odovzdávanie cien Český Slávik opäť vzbudil otázky. Lela prišla bez Karlosa a v sprievode dvoch kamarátok, z ktorých jedna je jej manažérka. „Máme takú babskú jazdu,“ priznala s úsmevom, no zjavne si udržiavala určitý odstup od médií.
Na tom by nebolo nič zvláštne, veď manželia nemusia chodiť všade spolu. Zlom ale nastal v momente, keď padla otázka na nedávnu dovolenku v Dubaji, ktorú manželia strávili sami, bez detí. Lela si otázku dôkladne premyslela a nakoniec odpovedala len stroho: „No,prekvapivo.“ Nasledoval jemný, trochu napätý smiech a rýchle: „Asi by som to ďalej nerozoberala.“ Reakcia pre český portál expres.cz naznačovala, že medzi manželmi sa v Dubaji stalo niečo, čo blondínka nechce verejne komentovať – a zjavne to nebolo nič príjemné.
Zvláštne bolo aj jej vyjadrenie k investíciám do nehnuteľností v Dubaji. Kým Karlos pravidelne na sociálnych sieťach propaguje investície a luxusné reality, Lela je nekompromisná: „Ja určite nie. Mám nehnuteľnosť v Bratislave, prenajímam byty a možno si ešte jeden vezmem,“ prezradila. Očividný rozdiel v postojoch môže byť ďalším dôvodom napätia, aj keď manželia sa zatiaľ k situácii verejne nevyjadrili.
