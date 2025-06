Obrovský STRACH známeho Slováka: VIDEO Celú noc sledoval, ako padajú BALISTICKÉ RAKETY!

David Key s manželom Frederikom (Zdroj: SITA/Ján Zemiar/archív DK)

HURGHADA/TEL AVIV - V uplynulých dňoch sa situácia vyostrila aj medzi Izraelom a Iránom. Začalo to útokom Izraela, no a o deň neskôr Irán odpovedal protiúderom. Len 500 kilometrov odtiaľ - v egyptskej Hurghade - sa nachádza slovenský spevák David Key (29) s manželom. Ten dopadajúce balistické rakety videl aj z takej diaľky. Celú noc sa dvojica v strachu modlila!

Situácia vo svete je vyostrená. V noci zo štvrtka na piatok zaútočil Izrael na Irán. Cielil na kľúčové iránske jadrové zariadenia, na vojenské základne a infraštruktúru patriacu elitným silám - veliteľov a vedcov. Zhodených bolo viac ako 330 výbušných zariadení na približne 100 cieľov a zahynulo dokopy 78 ľudí, vrátane vysokopostavených veliteľov a jadrových vedcov.

V piatok v noci Irán odpovedal protiútokom - vypustil viac ako 100 rakiet a dronov na Izrael, čo viedlo k civilným obetiam a narušeniu energetických systémov v Tel Avive, Jeruzaleme a okolí. Len približne 500 kilometrov vzdušnou čiarou odtiaľ sa nachádza slovenský spevák David Key s manželom Frederikom. Dvojica má v egyptskej Hurghade vlastný apartmán, ktorý si prišli zariadiť.

Radosť z nového príbytku im však narušili nepokoje u susedov. Dopadajúce balistické rakety totiž videli na vlastné oči, aj napriek veľkej vzdialenosti. Okamžite ich tak premohol obrovský strach. „Išli sme z bazéna a Frederik mi hovorí - aha, kométa. A zrazu kopec horiacich "komét", akurát že to kométy neboli, ale balistické rakety. Celú noc sme nespali a pozorovali to,“ prezradil pre Topky.sk David.

„Bolo to šialené, modlili sme sa na telefóne s našou rodinou, lebo sme mali strach. Som apolitický a neriešim politiku, iba strach, ktorý to vyvoláva v ľuďoch!“ uviedol Key, ktorý okamžite začal rozmýšať, ako by sa čo najskôr dostali späť domov na Slovensko. „Let domov cez Istanbul nám zrušili, budeme musieť zvážiť cestu možno cez Španielsko. Netuším, teraz sme v strese, takže hľadáme možné lety, aby sme sa dostali bezpečne domov,“ pokračoval spevák.

„Modlím sa za jednu aj druhú stranu, nech už je ich konflikt akýkoľvek,“ dodal nám David s tým, že ešte dnes plánujú odlet domov: „Dnes sa očakáva ďalšia vlna, prcháme preč pre istotu.“

David Key s manželom Frederikom (Zdroj: Ján Zemiar)

David Key sledoval celú noc z Hurghady balistické rakety (Zdroj: archív DK)