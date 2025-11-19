Ottovi Weiterovi mladšia žena prospieva: Zafarbené vlasy, športová mikina... On, že má 70?!

BRATISLAVA - Otto Weiter v lete oslávil okrúhle 70. narodeniny. A pri tejto príležitosti sa rozhodol v Bratislave odohrať mega koncert. Ten sa konal včera a ujsť si ho nenechalo viacero známych osobností. Najviac pozornosti však pútal samotný oslávenec. Málokto by tipoval, že má 70... Pozrite, pri mladšej manželke doslova mladne!
Bratislava si včera večer vychutnala mega koncert slovenskej hudobnej legendy Otta Weitera. Ten zorganizoval pri príležitosti svojho životného jubilea 70 rokov. Šou bola prierezom jeho profesionálnym životom, večerom sprevádzala moderátorka Karin Majtánová a spolu s Ottom sa na pódiu predstavili Igor Kmeťo starší, Dušan Jarjabek, Marcella Molnárová, Petter Batthány či Maja Velšicová.
Ešte predtým, ako sa celá šou začala, hostí v priestoroch auditória vítal samotný spevák. No a pri pohľade naňho by len málokto tipoval, že oslavuje 70-ku. V poslednom období výrazne zmenil svoj štýl a viditeľne omladol. O 26 rokov mladšia manželka Petra mu tak zjavne prospieva a radí mu, ako vyzerať minimálne o 10 rokov mladšie - veď to bola práve ona, ktorá mu poradila, aby si zafarbil vlasy. No a športová mikina, ktorú mal na sebe, mu tiež zopár rokov ubrala.
Veď pozrite sami, tipovali by ste Ottovi Weiterovi 70 rokov?
