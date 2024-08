Weiterová žiada o POMOC pre svojho exsnúbenca: Jeho zdravotný stav sa zhoršuje!

Nikola Weiterová žiada o pomoc (Zdroj: Instagram N.W./4fund.com)

Včera sme vás na Topkách informovali o smutnom príbehu fitness trénera Tomáša Hradeckého, ktorý bojuje so vzácnou formou rakoviny koreňa jazyka. Rok svoje zdravotné problémy utajoval, no teraz poprosil verejnosť o pomoc. Potrebuje sumu 200 tisíc eur na liečbu v Nemecku, ktorá mu môže pomôcť. Na Instagrame skoro každý známy influencer zdieľal prosbu o pomoc, medzi nimi napríklad aj Zuzana Strausz Plačková či Patrik Rytmus Vrbovský. Svojim fanúšikom sa ešte včera prihovorila aj Nikola Weiterová, ktorá s Tomášom kedysi tvorila pár. Dokonca boli aj zasnúbení, no vzťah im nevyšiel.

„Je čas, keď si treba pomáhať. Tomáš nie je len jedným z mojich najbližších ľudí na svete, ale aj jedným z mála mojich osobných vzorov. Jeho ochorenie bola facka reality pre mnohých z nás. Rakovina si nevyberá a, bohužiaľ, potvrdilo sa to aj teraz. My si však môžeme vybrať, ako sa k tomu postavíme. Vopred vám ďakujem za každé euro,“ povedala Weiterová vo videu, ktoré zverejnila na sieti Instagram. To, že bojuje s rakovinou, vedela od začiatku.

„Tomáš bojuje s rakovinou. My to vieme už skoro rok. Jeho zdravotný stav sa zhoršuje a nevyzerá to veľmi dobre, jeho posledná nádej je liečba v Nemecku, ktorá je veľmi finančne náročná. Rakovina z neho zobrala to najlepšie, napriek tomu je to veľký bojovník, jeden z najväčších, akých poznám, nevzdávame sa my a ani on. Kto môže pomôcť, boli by sme veľmi radi. Ďakujem vám vopred za vaše myšlienky, či pozitívnu energiu, ktorú posielate jeho cestou. Ak to niekto môže zvládnuť, tak to je on, držme mu palce,“ povedala Nikola. Poslala mu aj dojímavý odkaz. „Tomi, ľúbime ťa a veríme, že sa z toho dostaneš," dodala.

Tomáš Hradecký zvádza boj s rakovinou (Zdroj: 4fund.com)