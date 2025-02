Mega hit Paľa Haberu s tajnou minulosťou: Najdôležitejšiu rolu zohrala škatuľka od cigariet!

Pavol Habera (Zdroj: STVR)

Meno Petra Uličného možno nie je širokej verejnosti až také známe, no jeho texty si spievajú tisíce ľudí. Veď spolupracoval s Richardom Müllerom, Pavlom Haberom, skupinou Team, Robom Grigorovom, Mariánom Greksom a mnohými ďalšími. Podpísaný je pod piesňami ako Lietam v tom tiež, Diera do sveta, Zas mi chýbaš či Požičovňa tvárí.

Paľo Habera priznal, že už pri vzniku kapely Team bolo jasné, že ich dvorným textárom bude Daniel Hevier, no po čase začal mať pocit, že by chcel spievať texty, ktoré by dokázali vyjadriť aj civilnejšie emócie. A tak narazil na záhadného muža, ktorého tvorba má zvláštny rukopis – je plná masiek, zákutí, vnútorných rozporov a emocionálnych premien. „Pavol Habera sa vyznačoval tým, že keď do telefónu povedal - už mám toho dosť - tak slabšie povahy by okamžite zomreli,“ hovorí Uličný o situáciách, kedy sa Habera nevedel dočkať nového textu. „Po asi päť minútovom tichu v telefóne zaznela jeho kruciálna otázka - tak kedy to bude?“ A Július Kinček v tejto súvislosti ozrejmil, ako vznikla pesnička Je to vo hviezdach...

Uličný je nielen textár, ale aj spisovateľ, publicista a majiteľ antikvariátu. Napísal zbierku piesňových textov Klaun v maske človeka, zostavil prvú antológiu slovenských hororových poviedok Farby strachu, vytvoril knihu rozhovorov s Mariánom Vargom O cestách, ktoré nevedú do Ríma, a je autorom mnohých ďalších kníh. Autora legendárnych piesní - textára a básnika, ktorý demaskuje iných, no sám zostáva záhadným tajomstvom - viac spoznáte v relácii Textári. Sledujte v nedeľu 23. februára o 20.10 na Dvojke.

