Akoby mu z oka vypadla: Maroš Kramár sa pochválil dcérkou Rijou, je rozkošná

BRATISLAVA - Na dieťa po 60-ke si netrúfne každý! Maroš Kramár áno a malú Riju si užíva, aj keď priznáva, že je to náročnejšie.
Maroš Kramár sa stal štvrtýkrát otcom vo veku 64 rokov. K deťom Tamare, Timurovi a Markovi pribudla v apríli 2024 sestrička Rija. Dcérku má s priateľkou Inou, mladšou o 26 rokov a z novej rodinky má veľkp radosť. Jeho dcérka Rija je pritom len o 5 mesiacov mladšia ako vnučka Noelani, ktorá je dcérou jeho syna Timura. Ten je už ale dvojnásobným otcom a herec dvojnásobným dedom, ďalšia vnučka sa narodila 3. augusta. Žijú si teda spolu ako jedna veľká rodina...
V rozhovore pre Topky však priznal, že v jeho veku je starostlivosť o malé dieťa o čosi náročnejšia. „Je pravda, že lepšie sú vnúčatá lebo tie prídu a odídu a Rija je tu od rána do večera a od večera do rána, ale je veľmi zlatá,“ pochvaľuje si Maroš. A aj keď herec častokrát na jej účet a otcovstvo po 60-ke žartuje, nevymenil by ju za nič na svete. Pozrite, Rija rastie ako z vody a herec ju začína zasväcovať do života počas spoločných prechádzok... A aha, akého má skvelého parťáka!