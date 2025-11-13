DESIVÉ ZÁBERY Ľudia lietali vo vlaku ako zápalky! Nečakané ODHALENIE: Vodička MHD si dala šlofíka!

SAN FRANCISCO – Na západe USA postihol desiatky cestujúcich vo vlaku takmer podobný osud, ako na Slovensku. Nehrozila síce zrážka s iným vozňom, ale v najhoršom prípade mohli cestujúci skončiť s podobnými aj horšími zraneniami.
Dve vlakové nešťastia, ktoré v poslednom období postihli Slovenskú republiku, sú ešte stále pálčivou témou. Podobne mohli skončiť aj ľudia na druhej strane zemegule. Na západnom pobreží USA v San Franciscu sa všetci cestujúci vo vozni ocitli náhle vo veľkom nebezpečenstve.
Cestujúci padali zo sedadiel
Ako informuje ABC News, bežná ranná cesta do práce a školy sa dňa 24. septembra do centra mesta v okamihu zmenila na divokú jazdu. Zábery z bezpečnostných kamier jasne ukazujú, ako v takmer plnom vozni musia mnohí cestujúci stáť a držať sa podporných tyčí, ktoré sú vo vozidlách MHD samozrejmosťou.
Náhle ale celou súpravou trhne a začne sa posúvať po koľajnici šialenou rýchlosťou. V určitom bode sa premiestňuje popri bezpečnostnej stene, do ktorej takmer vrazí. Cestujúci sú znepokojení a pozerajú sa na všetky strany. Nikto nevedel pochopiť, čo sa stalo. Niekoľkí doslova vypadli zo sedadiel na podlahu, iní vrážali do okien, alebo ostatných cestujúcich.
Zaspala priamo počas jazdy
Vysvetlenie prišlo takmer okamžite. Na druhom videu je záber z bezpečnostnej kamery v kabíne rušňovodiča. Ten toho dňa obsluhovala zamestnankyňa, ktorá zaspala priamo počas jazdy. Na pár okamihov sa tak stalo, že vlak nikto neriadil. Trhnutie vozňom ju našťastie prebralo a ihneď spomalila. Na najbližšej zastávke vyšla z kabíny a všetkým sa ospravedlnila.
"Len sa upokojte, upokojte sa. Je to v pohode, do ničoho sme nenarazili," hovorila vodička vlaku otraseným cestujúcim.
Prekročenie rýchlosti o takmer 60 km/h
Miestne zdroje neskôr uvádzali, že pri prechádzaní zákrutou po výjazde z tunela Sunset neďaleko parku Duboce šiel vlak takmer 80 km/h. Podľa SFMTA (San Francisco Municipal Transportation Agency) však jazdia ľahké vlaky Muni (verejná doprava) po železnici v meste od 13 do 16 km/h.
"Bezpečnosť cestujúcich je našou najvyššou prioritou. Prijali sme opatrenia a za tento incident vyvodíme zodpovednosť," uviedla riaditeľka SFMTA Julie Kirschbaumová.