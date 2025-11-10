Pondelok10. november 2025, meniny má Tibor, zajtra Martin, Maroš

Evu Pilarovú fyzicky napadol exmanžel: Po surovej facke jej praskol ušný bubienok!

Eva Pilarová Zobraziť galériu (16)
Eva Pilarová (Zdroj: TV Barrandov)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PRAHA - Priznanie, z ktorého mrazí! Legendárna česká speváčka Eva Pilarová (†80) bola obeťou domáceho násilia. Pravda vyplávala na povrch až teraz – vyše 5 rokov po jej smrti. Pilarovej expartner potvrdil, že ju mal bývalý manžel tak silno udrieť, že jej praskol ušný bubienok.

Nestarnúci český rocker Pavel Sedláček (84) vo svojej novej knihe necenzurovaných spomienok prehovoril o búrlivých časoch plných hudby, alkoholu, vášne... aj bolesti. Odhalil aj šokujúce detaily o vzťahu s legendárnou Evou Pilarovou (†80). Sedláček a Pilarová tvorili pár v čase, keď sa v československom šoubiznise rodil rock’n’roll. Ich láska bola vášnivá, no osud im neprial. Rocker sa počas socializmu dostal do väzenia kvôli manipulácii s devízami pri kúpe zahraničného auta. „Nevnímam to zle, založil som tam kapelu,“ spomínal s úsmevom pre český denník Aha!

Eva dostala v tom období tiež menší trest, no keď Pavla po čase pustili, jeho prvé kroky viedli rovno do divadla Semafor – za jeho veľkou láskou. Tá ale na svojho milého nečakala. Medzitým si totiž začala vzťah so spevákom Jaromírom Mayerom (82). „Predtým ma vždy uisťovala, že k nemu cíti fyzický odpor...“ priznal Sedláček v knihe. Keď sa dozvedel, že medzi nimi preskočila iskra, zostal ako obarený.


Od priateľov sa k nemu dokonca dostala správa, že Mayer mal Evu tak silno udrieť, až jej praskol ušný bubienok! Napriek tomu si Pilarová Mayera nakoniec vzala – a to priamo v romantickom Paríži. Rozvádzali sa však už omnoho menej romanticky – v pražských Dejviciach. V knihe, ktorú Sedláček pokrstil v pražskom klube Mandragora, rocker spomína aj na ďalšie pikantné historky z čias, keď sa „spievalo, pilo a milovalo bez zábran“.

Na spomienkach spolupracoval s dlhoročným kamarátom Jiřím Mejstříkom (75), no väčšinu príhod vraj ťahal z rukáva okamžite. Sedláčkove necenzurované spomienky sú podľa jeho slov plné hudby, vášne, ale aj krutej pravdy o tom, čo sa dialo za oponou zlatých čias československej populárnej hudby.

Viac o téme: Eva Pilarová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Eva Pilarová
Nevšimli si, že je mŕtva? Tri roky od smrti Evy Pilarovej (†80): Stále jej chodia PONUKY PRÁCE!
Domáci prominenti
Jaromír Mayer
Druhý manžel českej speváčky: Neuniesol jej slávu... Rýchly rozvod!
Osobnosti
Eva Pilarová
NENÁVISŤ v českom šoubiznise kvôli Pilarovej: PRAVDA vyšla najavo 3 roky PO JEJ SMRTI!
Osobnosti
Jaromír Mayer
Toto bol kedysi pár snov: Česká speváčka a mladší kolega... Och, rozvod prišiel rýchlo!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Reakcia PS na zrážku vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou
Reakcia PS na zrážku vlakov medzi Pezinkom a Bratislavou
Správy
Mužskú volejbalovú reprezentáciu povedie Masný, ženskú Volpini
Mužskú volejbalovú reprezentáciu povedie Masný, ženskú Volpini
Šport
Pri požiari v Mašličkove na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti
Pri požiari v Mašličkove na Luníku IX v Košiciach prišli o život dve deti
Správy

Domáce správy

PS žiada mimoriadny výbor:
PS žiada mimoriadny výbor: Ide o výstavbu severného obchvatu Prešova
Domáce
Strašiak menom ŽLTAČKA udrel
Strašiak menom ŽLTAČKA udrel naplno: Potvrdili výskyt už aj na Úrade vlády!
Domáce
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta
Hlavnou školskou inšpektorkou bude aj naďalej Štofková Dianovská: Drucker ju vymenoval do funkcie
Domáce
Polícia skontrolovala stovky cudzincov na Slovensku: Cieľom bolo odhaliť obchodovanie s ľuďmi
Polícia skontrolovala stovky cudzincov na Slovensku: Cieľom bolo odhaliť obchodovanie s ľuďmi
Regióny

Zahraničné

Babišov konflikt záujmov môže
Babišov konflikt záujmov môže ohroziť peniaze z EÚ pre celé Česko, uviedol Pavel
Zahraničné
Izraelská armáda údajne zabila
Izraelská armáda údajne zabila 15 členov hnutia Hizballáh: Zaútočili na susedný Libanon
Zahraničné
V Egypte sa začali
V Egypte sa začali voľby do dolnej komory parlamentu: Voliči rozhodnú o obsadení 568 kresiel
Zahraničné
BIZÁR na letisku: Odlet
BIZÁR na letisku: Odlet z Prahy posunuli o niekoľko hodín, KURIÓZNY dôvod!
Zahraničné

Prominenti

Eva Pilarová
Evu Pilarovú fyzicky napadol exmanžel: Po surovej facke jej praskol ušný bubienok!
Domáci prominenti
ZRÁŽKA vlakov pri Pezinku:
ZRÁŽKA vlakov pri Pezinku: V jednom bola aj markizáčka... So zraneniami skončila v nemocnici!
Domáci prominenti
Catherine Zeta-Jones
Krásna Catherine Zeta-Jones (56) ohúrila v mini: Tá ženská snáď zastavila čas!
Zahraniční prominenti
Nerušia iba relácie! Veľké
Nerušia iba relácie! Veľké prepúšťanie v STVR, takmer stovka ľudí príde o flek: Kto je na rane?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odborník radí: Nevážte sa,
Odborník radí: Nevážte sa, merajte si obvod tejto časti tela
vysetrenie.sk
FOTO Chlapec a mačka s
Chlapca šikanovali pre jeho tvár: FOTO Teraz má mačku, ktorá vyzerá presne ako on! POZRITE, ako sa podobajú
Zaujímavosti
Žena prežila HOROROVÝ pôrod
Žena prežila HOROROVÝ pôrod trojičiek: Po narodení detí sa jej niekoľkokrát zastavilo srdce! O 45 minút sa stal ZÁZRAK
Zaujímavosti
Románik vo väzení skončil
Románik vo väzení skončil škandálom: Mladá dozorkyňa sa zamilovala do väzňa, teraz s ním čaká dieťa!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce

Ekonomika

Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Tatranský tiger skolaboval: Analytici varujú, že ak sa rýchlo nespamätáme, zostaneme na chvoste Európy!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!
Európa je hore nohami: Najdôležitejšie krajiny majú problémy a rastú tie, ktoré by nikto nečakal!

Šport

Fantastická správa z Nórska: Slováci v kľúčovom boji spečatili postup do Milána!
Fantastická správa z Nórska: Slováci v kľúčovom boji spečatili postup do Milána!
Parašport
VIDEO Zábery a slová, ktoré dojali každého fanúšika Barcelony: Messi vyjadril túžbu vrátiť sa
VIDEO Zábery a slová, ktoré dojali každého fanúšika Barcelony: Messi vyjadril túžbu vrátiť sa
Ostatné
Lobotka pred kľúčovými bojmi o MS potešil fanúšikov skvelou správou: Dám do toho všetko
Lobotka pred kľúčovými bojmi o MS potešil fanúšikov skvelou správou: Dám do toho všetko
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si vypýtala nomináciu na ZOH?
Šatan zhodnotil Nemecký pohár: Ktorá trojica si vypýtala nomináciu na ZOH?
Reprezentácia

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Syndróm „vždy online“: Ako sa naučiť skutočne oddychovať, aj keď práca nečaká
Práca a voľný čas
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Zamestnanie snov alebo pasca na nervy? Ako spoznať, že je čas zmeniť prácu
Vyhorenie

Varenie a recepty

Pudingové strojkové vianočné pečivo
Pudingové strojkové vianočné pečivo
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Na likér z obchodu si už nespomeniete. 13 skvelých receptov na domáci vianočný likér, ktorému neodolá žiadna návšteva.
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Studený kurací šalát: Recept na výborné vianočné predjedlo
Predjedlá

Technológie

Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Netflix v týchto dňoch zaplaví obrazovky novými filmami a seriálmi. Tu je výber, ktorý si nesmieš nechať ujsť
Filmy a seriály
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Niektoré funkcie tvojho telefónu potichu vybíjajú batériu. Väčšinu z nich pritom vôbec nepotrebuješ
Návody
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Volajú ho „zabijak Shahedov“: Ukrajinský STING má za 4 mesiace na konte až tisícku ruských dronov
Armádne technológie
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Najnovšieho robota od čínskej Xpeng už v dave nespoznáš: Robot sa pohybuje presne ako my
Technológie

Bývanie

V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho
Všimli ste si na rastline vlákna podobné vate? Zrejme ju napadla vlnatka. Takto sa jej zbavíte, nečakajte však dlho

Pre kutilov

Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Dva roky práce zničili prívalové dažde. Pomocou múrikov stabilizovali svah a dnes majú nádhernú záhradu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Duálne spojenia: Ktoré dvojice znamení sa priťahujú aj keď to nedáva zmysel?
Partnerské vzťahy
Duálne spojenia: Ktoré dvojice znamení sa priťahujú aj keď to nedáva zmysel?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Strašiak menom ŽLTAČKA udrel
Domáce
Strašiak menom ŽLTAČKA udrel naplno: Potvrdili výskyt už aj na Úrade vlády!
BIZÁR na letisku: Odlet
Zahraničné
BIZÁR na letisku: Odlet z Prahy posunuli o niekoľko hodín, KURIÓZNY dôvod!
Muhanad al-Chatíb si spokojne
Zahraničné
Bol účastníkom masakru v Izraeli: Obdivovateľ Hamasu žije spokojne v TEJTO európskej krajine
Vlak plný mladých! Psychológ
Domáce
Vlak plný mladých! Psychológ z IPčka opísal, čo sa dialo po nehode: Panika, strach aj neuveriteľná solidarita

Ďalšie zo Zoznamu