Evu Pilarovú fyzicky napadol exmanžel: Po surovej facke jej praskol ušný bubienok!

PRAHA - Priznanie, z ktorého mrazí! Legendárna česká speváčka Eva Pilarová (†80) bola obeťou domáceho násilia. Pravda vyplávala na povrch až teraz – vyše 5 rokov po jej smrti. Pilarovej expartner potvrdil, že ju mal bývalý manžel tak silno udrieť, že jej praskol ušný bubienok.
Nestarnúci český rocker Pavel Sedláček (84) vo svojej novej knihe necenzurovaných spomienok prehovoril o búrlivých časoch plných hudby, alkoholu, vášne... aj bolesti. Odhalil aj šokujúce detaily o vzťahu s legendárnou Evou Pilarovou (†80). Sedláček a Pilarová tvorili pár v čase, keď sa v československom šoubiznise rodil rock’n’roll. Ich láska bola vášnivá, no osud im neprial. Rocker sa počas socializmu dostal do väzenia kvôli manipulácii s devízami pri kúpe zahraničného auta. „Nevnímam to zle, založil som tam kapelu,“ spomínal s úsmevom pre český denník Aha!.
Eva dostala v tom období tiež menší trest, no keď Pavla po čase pustili, jeho prvé kroky viedli rovno do divadla Semafor – za jeho veľkou láskou. Tá ale na svojho milého nečakala. Medzitým si totiž začala vzťah so spevákom Jaromírom Mayerom (82). „Predtým ma vždy uisťovala, že k nemu cíti fyzický odpor...“ priznal Sedláček v knihe. Keď sa dozvedel, že medzi nimi preskočila iskra, zostal ako obarený.
Od priateľov sa k nemu dokonca dostala správa, že Mayer mal Evu tak silno udrieť, až jej praskol ušný bubienok! Napriek tomu si Pilarová Mayera nakoniec vzala – a to priamo v romantickom Paríži. Rozvádzali sa však už omnoho menej romanticky – v pražských Dejviciach. V knihe, ktorú Sedláček pokrstil v pražskom klube Mandragora, rocker spomína aj na ďalšie pikantné historky z čias, keď sa „spievalo, pilo a milovalo bez zábran“.
Na spomienkach spolupracoval s dlhoročným kamarátom Jiřím Mejstříkom (75), no väčšinu príhod vraj ťahal z rukáva okamžite. Sedláčkove necenzurované spomienky sú podľa jeho slov plné hudby, vášne, ale aj krutej pravdy o tom, čo sa dialo za oponou zlatých čias československej populárnej hudby.
