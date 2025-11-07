Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Známy herec v úprimnej spovedi: Je GEJ, ale... Nie je dobre, aby mali dvaja muži dieťa!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: Archiv TV Nova / Klára Cvrăková)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Po piatich rokoch vzťahu spečatili svoju lásku svadbou. Český herec Martin Hranáč sa s partnerom tešia z nového životného obdobia. A hoci by mnohí čakali, že po sobáši začnú uvažovať o rodine, Hranáč má v tom jasno.

Martin Hranáč, známy českému publiku predovšetkým ako charizmatický čašník z televíznej šou Hell’s Kitchen, prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Po piatich rokoch vzťahu si nedávno povedal „áno“ so svojím partnerom Jessom Hackshawom. Po svadbe sa však začali množiť otázky, ktoré sa bežne pýtajú novomanželov – či plánujú rozšíriť rodinu. Martin Hranáč má v tejto veci jasno.

Martin Hranáč s manželom
Zobraziť galériu (6)
Martin Hranáč s manželom  (Zdroj: Instagram MH)

„Nie som typ geja, ktorý by si zháňal náhradnú matku, aby mu odnosila dieťa. Keď mi osud nadelil život takto, tak to prijímam a nebudem nič lámať cez koleno,“ vysvetlil v rozhovore pre iDNES.cz. Jeho názor je v dnešnej dobe, keď čoraz viac párov z LGBT komunity využíva moderné možnosti, pomerne neobvyklý a pre niektorých dokonca kontroverzný. Hranáč však tvrdí, že jeho postoj nie je o odmietaní práv iných, ale o rešpekte voči samotnému dieťaťu.

„Nech si každý robí, čo chce, nikoho nesúdim, ale keď si dvaja gejovia nájdu pani, ktorá im porodí dieťa, príde mi to voči tomu dieťaťu strašne nespravodlivé, pretože ho automaticky pripravujú o jeho biologickú matku. Len preto, aby si splnili nejaký svoj sen,“ povedal otvorene. Tieto slová podľa všetkého v komunite opäť vyvolajú vlnu emócií. Nie je to po prvý raz, čo sa Hranáč verejne vyjadril spôsobom, ktorý časť LGBT pobúril.

„Matka je strašne dôležitá, sú veci, ktoré chce dieťa riešiť iba s ňou. Sú tam navyše spoločné gény. Napríklad vzťah matky a dcéry je podľa mňa výnimočný a veľmi blízky. Toto by som dieťaťu nikdy neurobil – aby nemalo matku,“ dodáva. Martin Hranáč teda patrí medzi tých, ktorí prijali svoje životné okolnosti bez potreby hľadať náhradné riešenia.

Viac o téme: Martin Hranáč
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zľahla sa po nej
Zľahla sa po nej zem? Cibulková je NEZVESTNÁ: Dva týždne po psychickom kolapse nezdvíha ani telefóny
Domáci prominenti
Premiéra filmu Podfukári: Odvážny
Premiéra filmu Podfukári: Odvážny výstrih známej Slovenky, vtípky Nikodýma a... Rasťo, pozor!
Domáci prominenti
FOTO Porotkyňa SuperStar ako femme
Porotkyňa SuperStar ako femme fatale: Blond hrivu vymenila za look Mii z Pulp Fiction!
Domáci prominenti
Najkrajšia žena planéty je
Najkrajšia žena planéty je známa: Aha, je to táto Češka!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Futbal
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Auto-Moto
V novej inscenácii Bezočivec si hlavnú hrdinku zahrá slabozraká pedagogička Kristína Mičudová
V novej inscenácii Bezočivec si hlavnú hrdinku zahrá slabozraká pedagogička Kristína Mičudová
Správy

Domáce správy

Každý štvrtý Slovák žije
Každý štvrtý Slovák žije od výplaty k výplate: Analýza ukázala, že krajina naráža na svoje limity!
Domáce
Ťažká nehoda na Liptove:
Ťažká nehoda na Liptove: Motocyklista sa čelne zrazil s kamiónom, na miesto letel vrtuľník!
Domáce
FOTO Na väčšine Slovenska sa
Na väčšine Slovenska sa môže v piatok ráno vyskytnúť hmla
Domáce
VIDEO Slovenský film so silným posolstvom žne medzinárodný úspech: ROZHOVOR s režisérom
VIDEO Slovenský film so silným posolstvom žne medzinárodný úspech: ROZHOVOR s režisérom
Regióny

Zahraničné

Požiar v newyorskom Bronxe
OBROVSKÝ výbuch v NEW YORKU, do vzduchu šľahali plamene! Viacero osôb utrpelo zranenia
Zahraničné
Influencerka zomrela za záhadných
Záhadná smrť influencerky: Barbie Doll našli v byte právnika! Mala za sebou takmer 30 plastických operácií
Zahraničné
Učiteľka postrelená 6-ročným žiakom
Učiteľka postrelená 6-ročným žiakom dostane odškodné 10 miliónov dolárov
Zahraničné
Na Maldivách platí zákaz
TÁTO exotická krajina zavádza PRÍSNE pravidlá: Fajčiarom odzvonilo! Rozhodujúci bude VEK
Zahraničné

Prominenti

Známy herec v úprimnej
Známy herec v úprimnej spovedi: Je GEJ, ale... Nie je dobre, aby mali dvaja muži dieťa!
Domáci prominenti
Ľubo Paulovič by dnes
Ľubo Paulovič by dnes slávil 73. narodeniny: Legendárny herec ožil v POSLEDNEJ role ako krutý človek!
Domáci prominenti
FOTO Porotkyňa SuperStar ako femme
Porotkyňa SuperStar ako femme fatale: Blond hrivu vymenila za look Mii z Pulp Fiction!
Domáci prominenti
Sexi kráska provokovala v
Sexi kráska provokovala v spoločnosti: Kontrola pŕs rovno na červenom koberci!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Myslela si, že stretla
Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu
Zaujímavosti
Podľa vedcov hrozí ľuďom
Podľa vedcov hrozí ľuďom s TOUTO krvnou skupinou vyššie riziko cievnej mozgovej príhody!
vysetrenie.sk
Bizarné pravidlo z práce:
Bizarné pravidlo z práce: Ak odchádzate od stola, musíte to oznámiť CELÉMU tímu! Šéf chce vedieť, kedy idete na WC
Zaujímavosti
Veštba od kocúra?
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?

Šport

Šimon Nemec vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo zápasu New Jersey – Montreal
Šimon Nemec vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo zápasu New Jersey – Montreal
Juraj Slafkovský
Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Konferenčná liga
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Reprezentácia
Ďalšia obrovská facka pre Slovan: Obrat fínskeho majstra a nula bodov v Konferenčnej lige
Ďalšia obrovská facka pre Slovan: Obrat fínskeho majstra a nula bodov v Konferenčnej lige
Konferenčná liga

Auto-moto

TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava

Kariéra a motivácia

Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Koláče a torty
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov

Technológie

V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
Veda a výskum
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Bezpečnosť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Vesmír
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Aplikácie a hry

Bývanie

Na rastlinách necháva povlak pripomínajúci vatu a rýchlo sa šíri. Takto sa vlnatky zbavíte, nečakajte však dlho
Na rastlinách necháva povlak pripomínajúci vatu a rýchlo sa šíri. Takto sa vlnatky zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu

Pre kutilov

Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Partnerský horoskop
4 znamenia zverokruhu, ktoré zažijú pretras vo vzťahoch: Jedno z nich sa pripravuje na nevídaný úspech a financie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Každý štvrtý Slovák žije
Domáce
Každý štvrtý Slovák žije od výplaty k výplate: Analýza ukázala, že krajina naráža na svoje limity!
Influencerka zomrela za záhadných
Zahraničné
Záhadná smrť influencerky: Barbie Doll našli v byte právnika! Mala za sebou takmer 30 plastických operácií
Na Maldivách platí zákaz
Zahraničné
TÁTO exotická krajina zavádza PRÍSNE pravidlá: Fajčiarom odzvonilo! Rozhodujúci bude VEK
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Škandály Zelenského: Demokracia na Ukrajine sa rozpadá! Prenasledovanie oponentov, Brusel sa hnevá

Ďalšie zo Zoznamu