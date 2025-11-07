Známy herec v úprimnej spovedi: Je GEJ, ale... Nie je dobre, aby mali dvaja muži dieťa!

PRAHA - Po piatich rokoch vzťahu spečatili svoju lásku svadbou. Český herec Martin Hranáč sa s partnerom tešia z nového životného obdobia. A hoci by mnohí čakali, že po sobáši začnú uvažovať o rodine, Hranáč má v tom jasno.
Martin Hranáč, známy českému publiku predovšetkým ako charizmatický čašník z televíznej šou Hell’s Kitchen, prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Po piatich rokoch vzťahu si nedávno povedal „áno“ so svojím partnerom Jessom Hackshawom. Po svadbe sa však začali množiť otázky, ktoré sa bežne pýtajú novomanželov – či plánujú rozšíriť rodinu. Martin Hranáč má v tejto veci jasno.
„Nie som typ geja, ktorý by si zháňal náhradnú matku, aby mu odnosila dieťa. Keď mi osud nadelil život takto, tak to prijímam a nebudem nič lámať cez koleno,“ vysvetlil v rozhovore pre iDNES.cz. Jeho názor je v dnešnej dobe, keď čoraz viac párov z LGBT komunity využíva moderné možnosti, pomerne neobvyklý a pre niektorých dokonca kontroverzný. Hranáč však tvrdí, že jeho postoj nie je o odmietaní práv iných, ale o rešpekte voči samotnému dieťaťu.
„Nech si každý robí, čo chce, nikoho nesúdim, ale keď si dvaja gejovia nájdu pani, ktorá im porodí dieťa, príde mi to voči tomu dieťaťu strašne nespravodlivé, pretože ho automaticky pripravujú o jeho biologickú matku. Len preto, aby si splnili nejaký svoj sen,“ povedal otvorene. Tieto slová podľa všetkého v komunite opäť vyvolajú vlnu emócií. Nie je to po prvý raz, čo sa Hranáč verejne vyjadril spôsobom, ktorý časť LGBT pobúril.
„Matka je strašne dôležitá, sú veci, ktoré chce dieťa riešiť iba s ňou. Sú tam navyše spoločné gény. Napríklad vzťah matky a dcéry je podľa mňa výnimočný a veľmi blízky. Toto by som dieťaťu nikdy neurobil – aby nemalo matku,“ dodáva. Martin Hranáč teda patrí medzi tých, ktorí prijali svoje životné okolnosti bez potreby hľadať náhradné riešenia.
