Deň Lukášovho života stojí 1000 eur: To, čo urobil s darom od Vila, tu ešte nebolo!

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO - Lukáš, mladý muž s úsmevom od ucha k uchu, si prešiel peklom, no napriek tomu srší neuveriteľnou energiou a optimizmom. Vo veku len 26 rokov mu lekári potvrdili zriedkavé genetické ochorenie – Friedreichovu ataxiu, ktoré spôsobuje postupné ubúdanie svalstva a vedie k odkázanosti na invalidný vozík.
„Začalo mi to asi v trinástich rokoch. Chôdza bola čoraz horšia, potom sa začala zhoršovať aj reč. Stále som zle chodil, tak som začal aj paličku nosiť,“ spomína Lukáš, ktorý aj napriek krutej diagnóze nestratil zmysel pre humor. Diagnózu sa rodina dozvedela až po dlhých rokoch. Slovenskí neurológovia si s jeho stavom nevedeli dať rady – až lekár z nemeckej kliniky v Bonne odporučil špeciálne genetické testy, ktoré konečne odhalili pravdu.
Friedreichova ataxia – choroba, pri ktorej sa pacienti často nedožijú ani 40-tky. „V priemere sa človek s takýmto ochorením dožíva 37 rokov,“ hovorí bez okolkov sympatický mladík, ktorý je obrovský bojovník a bojovníci sa predsa nevzdávajú. „Už som sa naučil žiť s tou chorobou, s tým hendikepom. Každý z nás si nesieme svoj kríž a je len na nás, či spadneme alebo si ho ponesieme ďalej. A ja sa ho snažím niesť,“ dodáva odhodlane.