Životom skúšaná Katka V siedmom nebi: Osud ju pripravil o manžela a potom... To nemôže byť pravda!

VEĽKÉ ÚĽANY - Silná žena, ktorá ešte donedávna žila obyčajný rodinný život s manželom a tromi synmi, dnes vedie najťažší boj svojho života. Katarína prežila náhlu smrť milovaného muža a o pár mesiacov musela znovu stáť zoči-voči smrti. Tentoraz to bol jej najmladší syn Maťko (9), ktorému zlyhal organizmus po zlom postupe pri liečbe obyčajného zápalu ucha.
Ešte na začiatku minulého roka boli normálna fungujúca a šťastná päťčlenná rodina, ale osud mal s nimi, bohužiaľ, iné plány. „Bol tu kľud v dome, všetko fungovalo a išlo ako malo. Až do určitého času,“ spomína Katka na chvíle, keď bolo ešte všetko v poriadku. Všetko začalo tragicky a náhle. Jej manžel, zdravý 42-ročný muž, si večer ľahol spať a už sa neprebudil. „Prišiel domov z roboty, najedol sa, osprchoval, išli sme si ľahnúť. O jednej ráno sa otočil na brucho, tak divno zachrapčal. Otvorila som oči, ešte som mu vynadala, že čo tak divno chrápe,“ opisuje mimoriadne ťažké spomienky. Keď sa vrátila z toalety, manžel už nereagoval. „A necítila som mu tep, začali mu modrať uši. Prostredný syn došiel a pomohol mi ho pretočiť a začali sme ho oživovať.“ Po hodine márneho boja prišiel verdikt. „Môj muž zomrel.“
Katkina duša sa vtedy zlomila. „Chlap môjho života ma tu nechal samu s tromi deťmi,“ hovorí zlomeným hlasom. Rodina sa s obrovskou stratou ešte len učila žiť, keď prišla ďalšia rana. Najmladší syn Maťko sa sťažoval na bolesť uška. „Boli sme na dovolenke, nič mu nebolo, zdravý chlapec. Došli sme domov, že ho uško bolí. Zrazu vstal a mal celé uško zahnisané. Išli sme na pohotovosť. Boli sme na dovolenke, nič mu nebolo, zdravý chlapec. Došli sme domov, že ho uško bolí. Zrazu vstal a mal celé uško zahnisané. Išli sme na pohotovosť," vysvetľuje Katka. Na pohotovosti ich odpinkali s tým, že mu má dať ušné kvapky.
Potom prišiel moment, keď všetkým stuhla krv v žilách. „Maťo v nedeľu ráno vstal s opuchnutým pravým okom. On sedel, ale stále padal na pravú stranu.“ Po CT sa potvrdila najhoršia obava. Hnisavý zápal sa rozšíril do mozgu, ktorý opuchol. Chlapca urgentne previezli na Kramáre, kde upadol do kómy a lekári bojovali o jeho život. „Ako bol v kóme mal asi štyri operácie. Dostal zápal mozgovej kôry, zápal mozgových blán, dostal opuch mozgu, na ktorý ma upozornila doktorka, že keby bolo treba, tak mu odoberú lebku a na to dostal mozgovú príhodu.“
