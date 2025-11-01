Zúfalá mama nezvestného Paľa Rýpala: Čakala som naňho každý deň... chcela som zomrieť

BRATISLAVA - Ubehlo už neuveriteľných 17 rokov od zmiznutia investigatívneho novinára Paľa Rýpala, no jeho rodina stále žije v neistote. Rýpal, ktorý písal o mafiánoch a zločineckých skupinách, odišiel z domu v apríli 2008 a odvtedy ho nikto nevidel.
„Myslela som si, že sa ozve o tri, štyri dni. Ale nestalo sa. Chodila som po záhrade, začala som fajčiť veľa, aj tridsať cigariet denne. Schudla som desať kíl za týždeň. Bola som presvedčená, že ho zabili,“ priznala so slzami v očiach Paľova mama Matilda v relácii V siedmom nebi.
Paľo patril medzi najodvážnejších novinárov svojej doby. Písal o mafiánskych bossoch či zločineckých štruktúrach, do ktorých sa málokto odvážil nazrieť. Neraz čelil výhražným telefonátom. „Mafiáni a aj politici sa mu vyhrážali. Černák mu telefonoval z basy, že ak s tým neprestane, skončí,“ prezradila zronená matka. Jeho kolega Arpád Soltész naňho spomína ako na človeka, ktorý sa nebál ničoho. „Nemal pud sebazáchovy, ale mal obrovské srdce a vášeň pre pravdu. Často hovoril: Predstav si, že nám dovolia písať, vytlačia to v novinách a ešte nám za to aj zaplatia! On tú prácu miloval a bol pre ňu narodený,“ zaspomínal si Soltész.
Po rokoch ticha však prišiel šokujúci zvrat. Z Maďarska sa pred pár týždňami dostali informácie, že neprávoplatne odsúdený vrah Norbert Kosťov sa priznal, že Rýpala zavraždil a zakopal neďaleko obce Mužla. Podľa jeho slov si vraždu objednal mafiánsky boss Ľudovít Sátor. Pre rodinu, ktorá dlhé roky žije v neistote, to bola bolestivá, no zároveň úľavná správa. „Jeho telo a duša potrebujú odpočívať. Chceme ho s pietou pochovať – ako človeka, nie ako zver zahrabaného pod stromom,“ povedala Paľova sestra Iveta.