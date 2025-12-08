Pondelok8. december 2025, meniny má Marína, zajtra Izabela

Zničená manželka moderátora Hezuckého (†55): Prezradila, čo zabilo jej muža... Bolo to RÝCHLE!

PRAHA - Česko smúti za známym moderátorom Patrik Hezuckým. Dlhoročný kolega Leoša Mareša z Rannej show rádia Evropa 2 zomrel v piatok popoludní vo veku 55 rokov. Verejnosť sledovala jeho statočný boj doslova v priamom prenose - vysielal totiž aj z nemocnice. Nikto však nevedel jeho diagnózu. Teraz prehovorila jeho zronená manželka - prezradila dôvod jeho náhleho skonu. Bolo to veľmi rýchle!

Český modeátor Patrik Hezucký patril k najznámejším rádiovým spíkrom u našich západných susedov. Tvoril neodmysliteľnú dvojicu s Leošom Marešom a v éteri pôsobil takmer 30 rokov. V uplynulých týždňoch však z vysielania náhle zmizol a následne sa opäť prihlásil z nemocnice. Odtiaľ vysielal prakticky až do svojho konca. 

Verejnosť tak sledovala jeho statočný boj a Leoš Mareš, ktorý ho v zdravotníckom zariadení pravidelne navštevoval, informoval poslucháčov o jeho zdravotnom stave. Nikto však netušil, čo moderátora trápi. To až teraz prezradila jeho manželka Nikola, ktorá sa k smrti svojho milovaného dokázala vyjadriť až s odstupom niekoľkých dní. 

Priebeh choroby bol veľmi rýchly. „Do 4. septembra bol svet v poriadku. Smiali sme sa, plánovali, tešili sa na každý ďalší deň. A potom prišla správa, ktorá rozdelí život na "pred" a "po". Nádor neznámeho pôvodu. Zistený až vo chvíli, kedy už ticho metastazoval do pečene. Napriek tomu môj milovaný muž bojoval. Statočne. S vierou. Podstúpil agresívnu liečbu a až do posledných dní veril, že to zvládne. A ja som verila s ním. Jeho viera totiž bola nákazlivá,“ uviedla zronená vdova. 

„Dňa 5. decembra o 15:10 jeho boj skončil. Bola som pri ňom. A bol tam aj jeho najlepší kamarát Milan. Patrik otvoril oči a pozrel sa na nás. S láskou. Hladkala som ho po tvári a šuškala mu, že ho veľmi milujem, že sme s ním a že nikdy nebude sám. A on pootm naposledy vydýchol. Odišiel pokojne. So spokojným výrazom v tvári,“ opísala. „Takto chcem, aby si ho svet pamätal. Ako muža, ktorý bojoval, miloval a do poslednej chvíle veril v život.“

