Mal stovku trofejí a svetovú slávu: Legendárny kulturista padol až na dno, z ulice ho vytiahol tento muž

BRATISLAVA - Najväčší talent slovenskej kulturistiky padol na úplné dno! Adam Cibuľa, 22-násobný majster Slovenska a legenda kulturistiky, kedysi žiaril na pódiách po celej Európe. Dnes však prežíva v rozpadnutej budove pri autobusovej stanici v Hnúšti. V relácii V siedmom nebi uvidíme surový príbeh muža, ktorého nezničil súper na pódiu, ale vlastný démon – alkohol.
Mal všetko. Slávu, svaly, talent… a za pár rokov ostal úplne na dne! To je v skratke trpký osud muža, ktorého kedysi nazývali najväčšou nádejou slovenskej kulturistiky. Adam Cibuľa začal svoju kariéru v roku 1992 a už o rok neskôr ho čakal prvý významný úspech. Jeho talent bol neprehliadnuteľný – stal sa 22-násobným majstrom Slovenskej republiky, päťkrát ovládol Majstrovstvá Európy a dvakrát získal bronz na Majstrovstvách sveta. Jeho súperi často hovorili, že to, čo iní museli drieť dlhé roky, jemu rástlo „ako z vody“.
Lenže Cibuľovým najväčším protivníkom nebol nikdy iný kulturista. Bol ním alkohol. Ten ho postupne dostal na životnú hojdačku, z ktorej napokon spadol až na úplné dno. „Ako som sa mohol zamestnať, keď ma nikto nechcel zobrať. Bolo to kvôli tomu, že som pil. Nikto nechce mať na svedomí ožrana,“ priznáva otvorene. Po rozvode s manželkou zostal zo dňa na deň bez strechy nad hlavou. „Po rozvode som sa stal bezdomovcom,“ hovorí trpko.