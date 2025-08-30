AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku Luciu Bílú: Žena HÁDZALA POKLOPY z kanálov!

OTVOVICE – Neuveriteľné! Česká spevácka diva Lucie Bílá (59) zažila tento týždeň hotový horor priamo vo svojej dedinke Otvovice, kde vlastní reštauráciu Formanka. Podľa svedkov na podnik zaútočila neznáma žena a to dosť agresívnym spôsobom – vyťahovala poklopy z kanálov a hádzala ich do okien!
Bílá prevádzkuje v obci, kde žije približne 800 obyvateľov, reštauráciu Formanka. V celej budove, ktorá jej patrí, je aj sála, kde často organizuje koncerty a ďalšie kultúrne podujatia.
„Dňa 26.8. ráno sme prijali oznámenie o poškodení viacerých vecí. Konkrétne rozbité zrkadlá, poškodené autá a taktiež poškodenie sklenenej výplne na kultúrnom dome,“ uviedla pre denník Aha! hovorkyňa polície Michaela Richterová.
Polícia zatiaľ nechce komentovať, kto je páchateľom či páchateľkou. „Policajti situáciu naďalej preverujú a začali sme úkony trestného konania pre poškodenie cudzej veci,“ dodala hovorkyňa. Podľa informácií spomínaného denníka mala na reštauráciu útočiť žena. „Povyťahovala poklopy z kanála a hádzala ich do okien,“ prezradil zdroj priamo z dediny, ktorú celá udalosť nemilo prekvapila.
Rozrušená je aj niekoľkonásobná česká zlatá slávica Lucie Bílá. „Šokovalo ma to! Všetko rieši polícia, čo je dobre. Nemám z toho však dobrý pocit...“ priznala speváčka, ktorá je kriminalistom nápomocná pri vyšetrovaní.
