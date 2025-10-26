Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Zdravotné ťažkosti Lucie Bílej: Vystúpenie s BARLAMI!

PRAHA - Lucie Bílá (59) sa počas tohto víkendu objavila na pódiu s barlami. Aj napriek zdravotným ťažkostiam odohrala predstavenie!

Lucie Bílá opäť ukázala, že je profesionálka telom aj dušou. Napriek zdravotným problémom, ktoré by iných umelcov prinútili zostať doma, sa rozhodla vystúpiť pred svojimi fanúšikmi. Ako informuje Blesk.cz, na scéne sa objavila s barlami, ktoré jej pomáhali odľahčiť jednu nohu, no ani to ju neodradilo od toho, aby odohrala celé muzikálové predstavenie Srdcová záležitosť.

Tento titul z jej vlastného divadla s humorom zobrazuje dlhoročný vzťah Steva a Annie. Kým mužskej hlavnej postavy sa ujímajú speváci Robert Jícha a Denny Ratajský, úlohu Annie stvárňuje len Bílá – bez alternácie. Práve preto za ňu nemal kto zaskočiť a rušenie predstavenia jednoducho neprichádzalo do úvahy.

Diváci boli nadšení, že napriek zraneniu podala výkon s obvyklou vášňou a energiou. „Profesionáli proste hrajú aj cez prekážky,“ napísali fanúšikovia na sociálnych sieťach a ocenili jej odhodlanie. „Luci, boli ste úplne úžasná, veľmi vás obdivujem, že aj napriek tomu, čo vás postihlo, a určite to vôbec nie je príjemné, ste to zvládli tak úžasne. Ste neuveriteľne silná a prajem skoré uzdravenie," napísala istá fanúšička.

