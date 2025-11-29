Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Prelomový verdikt Súdneho dvora EÚ: Slovensko zrejme bude musieť uznávať manželstvá rovnakého pohlavia

BRATISLAVA – Po utorňajšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý rozhodol, že členské štáty musia uznať manželstvá rovnakého pohlavia uzavreté v inej krajine Únie, prichádza prvá reakcia zo Slovenska. Mimovládny Inštitút ľudských práv (IĽP) oznámil, že začne zastupovať páry, ktoré budú žiadať o zápis sobášnych listov aj u nás. Viaceré sa už podľa organizácie na tento krok aktívne pripravujú.

Rozhodnutie SDEÚ padlo v prípade dvoch poľských občanov, ktorí sa zosobášili v Nemecku a chceli si svoj zväzok zapísať v Poľsku. Úrady im to odmietli, keďže v krajine manželstvá párov rovnakého pohlavia zákon neumožňuje. Súd však konštatoval, že tým došlo k porušeniu ich práva na voľný pohyb a rodinný život.

Rozsudok sa podľa právnikov v plnom rozsahu dotýka aj Slovenska. „Dlhodobo sme tvrdili, že odmietanie uznania manželstva porušuje slobodu pohybu v rámci EÚ aj právo na rodinný život. Teraz nám Súdny dvor dal za pravdu,“ uviedol riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher.Doplnil, že ani novely Ústavy SR tento záväzok neoslabujú, keďže rozhodnutie EÚ je nadradené pri otázkach voľného pohybu občanov.

Právna pomoc už čoskoro

Organizácia potvrdila, že už komunikuje s viacerými pármi, ktoré majú uzavreté manželstvo v zahraničí a žiadajú jeho uznanie doma. Záujem je podľa ich právnikov rastúci. „Slovenské úrady už nesmú odmietnuť prepis sobášneho listu manželov rovnakého pohlavia. Viaceré páry sa rozhodli, že chcú do toho ísť, ďalšie to zvažujú. V najbližších dňoch rozbehneme celý proces,“ uviedla právnička IĽP Katarína Klimentová. Pomoc sa má týkať administratívy aj právnej podpory pri žiadostiach o uznanie.

Súd v rozsudku zároveň upozornil, že povinnosť uznávať manželstvá neznamená zavedenie rovnakopohlavných sobášov do legislatívy členských štátov. Ide však o uznanie práv, ktoré už vznikli inde v Únii. Odmietnutie zápisu by mohlo párom spôsobiť ťažkosti pri dedení, zdravotnom zastupovaní, spoločnom trvalom pobyte či rodičovských právach.

Rozsudok rozdelil slovenských europoslancov

Slovenskí europoslanci sa v názoroch na rozsudok aj jeho výklad výrazne líšia, informuje TASR.
Martin Hojsík (RE/PS) vníma rozhodnutie súdu ako jasné potvrdenie toho, že rodiny občanov EÚ musia byť uznávané a chránené na celom území bloku, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte žijú. Zdôraznil, že krajiny Únie, vrátane Slovenska, majú povinnosť tieto pravidlá rešpektovať a uplatňovať v praxi. „Je najvyšší čas prestať s diskrimináciou párov rovnakého pohlavia a zabezpečiť im rovnaký právny status a dôstojnosť, akú majú ostatní občania,“ poznamenal podpredseda EP. 

Miriam Lexmann (EPP/KDH) považuje rozsudok za „hrubé porušenie ducha európskych zmlúv.“ Obáva sa, že Únia hazarduje s dôverou občanov, a teda s vlastnou budúcnosťou. Kvestorka EP pripomína, že kompetencie v oblasti rodinného práva členské štáty na Úniu nikdy nepreniesli. „Ukazuje sa, že sme novelu ústavy prijali v hodine dvanástej. Bude nástrojom pre našich ústavných sudcov, vďaka ktorému môžu odmietnuť tlak zo strany EÚ vo veciach, o ktorých si máme rozhodovať doma,“ zdôraznila Lexmann.

Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD) sa domnieva, že rozhodnutie pravdepodobne nebude možné prakticky zaviesť. „Ja si myslím, že ide nad rámec kompetencií EÚ, ale zároveň musím povedať, že ide o dlhodobý trend SDEÚ v tejto oblasti,“ pripomenula. Upozornila, že súd podľa nej v rozsudku jasne hovorí o výlučnej kompetencii členských štátov v prípade inštitútu manželstva. „Zároveň ale zo slobody pohybu a pobytu odvodzuje povinnosť uznať manželský zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý v inom členskom štáte, a to na účely vykonania práv vyplývajúcich zo slobody pohybu a pobytu, pričom formu uznania necháva na členských štátoch,“ ozrejmila Beňová. Dodala, že v praxi majú teda členské štáty zabezpečiť slobodu pohybu a právo na pobyt.

Milan Uhrík (ESN/Republika) kritizuje rozhodnutie SDEÚ. Podľa jeho slov ide o „pretláčanie dúhovej agendy skrz rozhodnutia zahraničných súdov“, ktoré SR nesmie akceptovať. „Rozsudok je v jasnom rozpore s našou ústavou, lebo podľa našej ústavy manželstvá osôb rovnakého pohlavia na našom území neuznávame. Jednoducho neexistujú. Takže rozsudok európskeho súdu je v SR nevykonateľný,“ tvrdí europoslanec. Zároveň vyzval slovenskú vládu, aby „dostatočne razantne hájila ústavu a ústavné hodnoty“ a rozsudok odmietla ako protiústavný a nevykonateľný.

