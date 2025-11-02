Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Na toto sa treba pripraviť! Andrea Verešová takmer NAHÁ: Fú, to sú ale kokosy

DUBAI - Andrea Verešová nelení ani chvíľku! Ďalšou sériou fotiek sa opäť postarala o tom, aby sa mužom rozbúchali srdcia.

Hoci má Andrea Verešová 45 rokov, určite nepatrí do starého železa. Na sociálne siete dávkuje odvážne fotografie, ktorými zakaždým pošteklí fantáziu mužov a privedie k závisti množstvo žien. Pohľad na jej dokonalé krivky však nikdy neomrzí. A to ona veľmi dobre vie!

Aj tentoraz sa pochválila sexi fotkami z Dubaia, kde je už s rodinou takmer doma. Úsporné plavky viac odhaľujú ako skrývajú – už len potiahnuť za šnúročku a sú dole. Samozrejme, iba v myšlienkach. Kráska totiž hneď dala na známosť, že si v slnečnom Dubai nielen užíva, ale venuje sa aj pracovným povinnostiam. „Slaná a šťastná. Posielam všetkým srdečné pozdravy z UAE, kde si nielen užívame, ale tiež pracujeme! Áno, aj keď to na prvý pohľad a hlavne z mojich fotiek nevyzerá,“ pridala veselý smajlík. Pridala však aj jednu fotku z kancelárie ako dôkaz, že je to naozaj tak. Vy však chcete iste vidieť jej sexi fotky - nájdete ich vo FOTOGALÉRII.

Jej fanúšikov však možno viac ako právne služby zaujíma jej bezchybné a takmer nahé telo. Posudzujeme tak aspoň na základe komentárov, s ktorými sa roztrhlo vrece. „Tomu hovorím kosť,“ znejú obdivné slová, ktoré sa v ďalších komentároch stupňujú:„Prekrásna..okúzľujúca.. fascinujúca.. úplný TOP!! Milá Andrejka, je na Vás božský pohľad. Užívajte si každý deň.“ Ešte úprimnejšie vyzneli slová slovenského obdivovateľa: „Keď som mal 7 rokov, otec mi podal časopis a opýtal sa ma kto vyhrá miss? Prezeral som si tváre a ukázal na číslo 12. pamätám si to ako včera a mal som pravdu 🔥 ste najkrajšia Slovenka aj dnes...“ Nuž hej, ktorý chlap by nechcel mať takú sexi ženu doma?

