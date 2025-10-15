Mikrofóny zachytili, čo nik nemal počuť: Trpké priznanie Martina Nikodýma!

BRATISLAVA - Spolu s jeseňou sa na obrazovky vrátil aj jeden z najobľúbenejších slovenských seriálov – Dunaj, k vašim službám. A s ním aj herec Martin Nikodým, ktorý sa po letnej prestávke opäť ponoril do deja a prezradil, že sa je na čo tešiť!
Z návratu má radosť aj samotný Nikodým. „Dunaj tečie a ja sa z toho veľmi teším, z tejto nečakanej príležitosti,“ prezradil nadšene a vo svojich slovách pokračuje. „V mojom prípade sa začína ten Dunaj rozvetvovať veľmi príjemne. Tá postava, ktorá bola úplne maličká, začína mať charakter a trošku viac priestoru. Vždy sme boli tí, čo kryjú chrbát Jankovi Koleníkovi, a teraz tam hráme svoje veci – tie postavy jednoducho narástli.“
Zatiaľ čo jeho kolega Ján Slezák by v seriáli rád rozbehol romantickú linku s krásnou Adrianou Novakov, Nikodýmov hrdina ostáva verný rodine. „Ja som zatiaľ vyprofilovaný ako ten, čo je šťastne ženatý, mám svoju rodinu, syna, ktorého už diváci videli. Ja nemám takéto pokusy,“ prezrádza s úsmevom na tvári. „Ja som skôr taký bratislavský lenivec, čo sa zašíva, a zároveň trošku intrigán a klebetník – to som ja.“
V súkromí je však Nikodým presný opak svojej postavy a tajomstvá jeho najbližších sú uňho v maximálnom bezpečí. Na pľaci je však niekedy ťažké ustrážiť si jazyk – a svoje o tom vie aj známy moderátor!
