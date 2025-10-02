Známy Čech si spytuje svedomie: NECHUTNÝ útok na Slováčkovú (†29) ĽUTUJE!

PRAHA - Po troch mesiacoch vo väzení sa Pavel Novotný (44) opäť ocitol na slobode. No aj po návrate čelí tieňu minulosti – kontroverzným slovám, ktoré vyslovil na adresu Aničky Slováčkovej (†29) počas jej boja s rakovinou.
Kontroverzná postavička českého šoubiznisu, Pavel Novotný už opustil väzenie, kde si odpykával tri mesiace. Syn známeho zabávača Petra Novotného sa po návrate na slobodu priznal, že ho stále trápi jedna z jeho afér – kruté výroky o zosnulej speváčke Aničke Slováčkovej (†29). V máji 2024 šokoval, keď sa na sociálnej sieti pustil do Felixa Slováčka a jeho dcéry Aničky, ktorá vtedy ešte bojovala s rakovinou.
Drsná DOHRA Novotného necitlivých slov: TRESTNÉ OZNÁMENIE za útok na chorú Slováčkovú... Hrozí mu basa!
„Felix bol vždy debil,“ napísal vtedy k fotografii hudobníka s političkou Kateřinou Konečnou a dodal: „Dávam mu pokoj asi rok a pol, odkedy viem, že mu zomrie dcéra. Anička, žiaľ, nemá žiadnu šancu.“ Reakcie boli okamžité a ostré. Napriek tomu Novotný v tom čase necítil potrebu sa ospravedlniť: „Zmazal som to, ospravedlňovať sa nebudem a choďte do p*dele. Vôbec nechápem, čo som mal spáchať,“ vyhlásil.
Felix Slováček ho následne verejne označil za bezcitné prasa. Sama Anička sa k situácii vyjadrila: „Tento pán sa chce len zviditeľňovať a na mojej rodine to robí už dlho, sme na to zvyknutí.“ Speváčka podľahla ťažkej chorobe v apríli 2025. Po jej smrti sa na Novotného zniesla obrovská vlna kritiky. Keď neskôr skončil vo väzení za porušenie podmienky, Felix Slováček jeho osud okomentoval stručne: „Žnie, čo zasial.“
Dnes, po návrate z väzenia, Novotný priznáva, že jeho vtedajšie vyjadrenia mu nedajú spať: „Neodpustím si to nikdy, dodnes som to úplne nespracoval, nemám to v sebe vyrovnané,“ povedal pre Blesk. „Bol to skrat, bol som kvôli niečomu strašne na*ratý na Felixa. Keď to hodnotím, tak to som jednoducho nebol ja. Bol som pritom triezvy, nič som si nedal… bol som to ja, ale nebol som to ja. To si v sebe ponesiem. Mrzieť ma to môže akokoľvek, ale… nikdy sa s tým nezmierim.“
Podľa jeho slov medzi ním a Aničkou ešte pred jej smrťou prebehla nepriamá komunikácia: „Jej som to vysvetlil, to šťastie som ešte mal. Niečo som jej napísal, bolo to dlhé, ale neviem, či to čítala. Nechcel som ju uvádzať do rozpakov, ale niečo mi odkázala cez spoločných priateľov, niečo strašne pekné, ale nechcem o tom hovoriť. To sa jednoducho nemalo stať, ja som jej nikdy smrť neprial. Jednoducho ma to mrzí, strašne veľmi. Nie kvôli mne, ja mám tiež dve deti…“