Štepán z Básnikov zmenený na NEPOZNANIE: Výrazne schudol... Stráca sa pred očami!

PRAHA - Herec Pavel Kříž, známy predovšetkým ako nezabudnuteľný doktor Štěpán zo série Básnici, prekvapil verejnosť svojím najnovším vzhľadom. Stráca sa pred očami!
Pavel Kříž sa do pamäti mnohých divákov navždy zapísal ako predstaviteľ sympatického doktora Štěpána zo slávnej filmovej série Básnici. Tento ikonický filmový maratón z neho urobil jedného z najznámejších tvárí českej kinematografie.
Herec však rozhodne nezostal iba pri tejto roli – za sebou má množstvo ďalších úspešných projektov vo filme, televízii aj divadle, kde pravidelne dokazuje, aký je všestranný. Napriek tomu, že patrí k stáliciam hereckej scény, v spoločnosti sa objavuje skôr sporadicky. Uprednostňuje pokojnejší, súkromnejší život mimo svetiel reflektorov.
O to väčšiu pozornosť vzbudila jeho nedávna účasť na tlačovej konferencii k predstaveniu programovej štruktúry Českej televízie. Prítomných prekvapila najmä jeho viditeľná zmena vizáže – Kříž pôsobil oveľa štíhlejšie než v minulosti. Doslova mizne pred očami.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%