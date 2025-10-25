Herec Martin Dejdar dodnes býva s manželkou u svokry: O byt ich pripravil VLASTNÝ SYN!

PPRAHA - Herec Martin Dejdar (60) je známy nielen svojím humorom, ale aj obrovskou oddanosťou svojej rodine. Kvôli deťom urobil rozhodnutia, ktoré mnohí len ťažko dokážu pochopiť – a dodnes pociťuje dôsledky.
Pred niekoľkými rokmi sa rodina presťahovala do Ameriky, aby syn Matěj (26) mohol študovať a uniknúť šikane, ktorej bol vystavený na základnej škole. „Zistili sme, že syn bol na základnej škole šikanovaný, a nejako sa to stále nevyriešilo. Tak som si povedal, že sú len dve možnosti: buď ho nechám premenovať, aby netrpel tým, ako sa volá, alebo ho dám do prostredia, kde mu nič nehrozí,“ priznal Dejdar. Späťne hodnotí, že presťahovanie bolo to najlepšie riešenie, aj keď finančne veľmi náročné, píše český denník Aha!
A práve táto obeta stála Martina Dejdara vlastný byt. „Amerika je čoraz drahšia, stále viac, ale mne nevadí pracovať, milujem to. Museli sme sa v mnohých veciach uskromniť, preto napríklad bývame celý život u manželkiných rodičov, lebo vlastný byt sme si nemohli dovoliť,“ vysvetlil Dejdar, ktorý sa napriek všetkému nikdy nesťažoval.
Nakoniec sa rodina vrátila z Floridy, a zdá sa, že sa im v Česku darí viac ako dobre. Dcéra Sára (20) nakoniec zmaturovala v Česku a syn Matěj rozbehol miliónový biznis – vyrába parfémy a stavá domy na Bali. Martin Dejdar tak ukazuje, že pre lásku k deťom je ochotný obetovať aj vlastný komfort a bývanie. Dodnes žije u svokry, no podľa jeho slov sa mu táto obeta vyplatila – deti majú pokoj, bezpečie a nové životné príležitosti, ktoré by inak nemali.
