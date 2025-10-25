Sobota25. október 2025, meniny má Aurel, zajtra Demeter

Herec Martin Dejdar dodnes býva s manželkou u svokry: O byt ich pripravil VLASTNÝ SYN!

Český herec Martin Dejdar Zobraziť galériu (22)
Český herec Martin Dejdar (Zdroj: Jan Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

PPRAHA - Herec Martin Dejdar (60) je známy nielen svojím humorom, ale aj obrovskou oddanosťou svojej rodine. Kvôli deťom urobil rozhodnutia, ktoré mnohí len ťažko dokážu pochopiť – a dodnes pociťuje dôsledky.

Pred niekoľkými rokmi sa rodina presťahovala do Ameriky, aby syn Matěj (26) mohol študovať a uniknúť šikane, ktorej bol vystavený na základnej škole. „Zistili sme, že syn bol na základnej škole šikanovaný, a nejako sa to stále nevyriešilo. Tak som si povedal, že sú len dve možnosti: buď ho nechám premenovať, aby netrpel tým, ako sa volá, alebo ho dám do prostredia, kde mu nič nehrozí,“ priznal Dejdar. Späťne hodnotí, že presťahovanie bolo to najlepšie riešenie, aj keď finančne veľmi náročné, píše český denník Aha!


A práve táto obeta stála Martina Dejdara vlastný byt. „Amerika je čoraz drahšia, stále viac, ale mne nevadí pracovať, milujem to. Museli sme sa v mnohých veciach uskromniť, preto napríklad bývame celý život u manželkiných rodičov, lebo vlastný byt sme si nemohli dovoliť,“ vysvetlil Dejdar, ktorý sa napriek všetkému nikdy nesťažoval.

Nakoniec sa rodina vrátila z Floridy, a zdá sa, že sa im v Česku darí viac ako dobre. Dcéra Sára (20) nakoniec zmaturovala v Česku a syn Matěj rozbehol miliónový biznis – vyrába parfémy a stavá domy na Bali. Martin Dejdar tak ukazuje, že pre lásku k deťom je ochotný obetovať aj vlastný komfort a bývanie. Dodnes žije u svokry, no podľa jeho slov sa mu táto obeta vyplatila – deti majú pokoj, bezpečie a nové životné príležitosti, ktoré by inak nemali.

Viac o téme: Martin Dejdar
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krst knihy Jozefa Banáša
Rodinný krst novej knihy Jozefa Banáša: Moderovala dcéra Adela a krstila... Prečo práve táto žena?!
Domáci prominenti
TAJNÉ rodinné vzťahy na
TAJNÉ rodinné vzťahy na markizáckej Farme: Tieto dve sú SESTRY!
Domáci prominenti
AI módna polícia: DVE
AI módna polícia: DVE kráľovné večera, Gregorovej krok vedľa a... Čistý KARNEVAL!
Domáci prominenti
HORKÁ PILULKA k šesťdesiatke:
HORKÁ PILULKA k šesťdesiatke: PADÁK v divadle aj seriáli a... KRUTÝ ORTIEĽ lekárov
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner volejbalistiek VK Slovan Bratislava Pavel Bernáth po ligovej výhre so Sláviou EUBA
Tréner volejbalistiek VK Slovan Bratislava Pavel Bernáth po ligovej výhre so Sláviou EUBA
Zoznam TV
Tréner Slávie EUBA Michal Mašek po prehre s VK Slovan Bratislava
Tréner Slávie EUBA Michal Mašek po prehre s VK Slovan Bratislava
Zoznam TV
Vidíte tam podobu? Syn hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?
Vidíte tam podobu? Syn hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?
Prominenti

Domáce správy

Od cesty do Ruska
Od cesty do Ruska ma nemohlo nič odradiť, uviedol Glück: Je v záujme Slovenska viesť dialóg
Domáce
V prípade mŕtvej ženy
AKTUÁLNE Nález mužského tela v Bratislave: Na mieste je polícia!
Domáce
FOTO Vo Vysokých Tatrách prišiel
Vo Vysokých Tatrách zahynul maďarský turista, spadol do rozvodneného potoka
Domáce
Matovič ostro kritizuje vládu: Slovensko je po dvoch rokoch v kríze, rastú dlhy aj dane
Matovič ostro kritizuje vládu: Slovensko je po dvoch rokoch v kríze, rastú dlhy aj dane
Bratislava

Zahraničné

FOTO Prezident USA Donald Trump
Rozpačitý Trump NEVEDEL odpovedať na jednoduchú otázku: Aké odškodné? Ja to nerobím pre peniaze!
Zahraničné
Výjazd horských záchranárov CNSAS
Turisti POZOR! V Taliansku zavádzajú RADIKÁLNE zmeny: OBROVSKÉ poplatky za výjazd záchranárov, TOTO sa nebude tolerovať
Zahraničné
Ilustračné foto
V Nemecku protestovali proti výrokom kancelára Merza o migrácii
Zahraničné
Zverský čin v Nemecku:
Zverský čin v Nemecku: Skupina migrantov znásilnila tínedžerku! Zadržalo ich špeciálne komando
Zahraničné

Prominenti

FOTO FOTO Simona Krainová predviedla
FOTO Simona Krainová predviedla dokonalú postavu v plavkách: Pozrite sa na moju rybičku!
Domáci prominenti
Megan Fox a Machine
Slávny pár sa ROZIŠIEL ešte pred narodením dcéry: Opäť si k sebe hľadajú cestu!
Zahraniční prominenti
Herec Martin Dejdar dodnes
Herec Martin Dejdar dodnes býva s manželkou u svokry: O byt ich pripravil VLASTNÝ SYN!
Domáci prominenti
Krst nového albumu Richarda
Vidíte tam podobu? Syn našej hudobnej legendy má len 13, no už cibrí svoj talent: Čo podedil?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tento stav znie ako
Tento stav znie ako sen, no skutočnosť je iná: Mladá žena trpí neustálymi orgazmami! Lekári sú úplne bezbranní
Zaujímavosti
KVÍZ o sexuálnom zdraví:
KVÍZ o sexuálnom zdraví: Zvládnete mať aspoň 8 správnych odpovedí?
vysetrenie.sk
Starodávny trik na bolesť
Starodávny trik na bolesť chrbta skončil katastrofou: Seniorka prehltla niekoľko živých žiab! Lekári nechápali, čo sa stalo
Zaujímavosti
FOTO Amanda Goff
Chcela byť dokonalá blondínka: Nepomohla ani šiesta operácia pŕs! Realita ju tvrdo prefackala, hanba a pohŕdavé pohľady
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Mnohí tento naoko ľahký test nezvládnu: Spomeniete si na meny, ktorými sa v Európe platilo pred eurom? (kvíz)
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Miliardári sa pripravujú na koniec sveta: Prečo si stavajú luxusné bunkre?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Slovensko dostalo prvé vysvedčenie po rozpočte: Čo hovorí na vládnu konsolidáciu ratingová agentúra S&P?
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)
Colníci odhalili ďalšiu tajnú fabriku na cigarety: Škody za milióny eur, sedem zadržaných Ukrajincov! (foto)

Šport

Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Vancouver – Montreal
Juraj Slafkovský znovu v akcii: Online prenos zo zápasu Vancouver – Montreal
Juraj Slafkovský
Nováčik Premier League dobyl Stamford Bridge, víťazná séria Manchestru United pokračuje
Nováčik Premier League dobyl Stamford Bridge, víťazná séria Manchestru United pokračuje
Premier League
Slafkovský prišiel o spoluhráča: Draftová dvojka z roku 2016 Montrealu tak skoro nepomôže
Slafkovský prišiel o spoluhráča: Draftová dvojka z roku 2016 Montrealu tak skoro nepomôže
NHL
VIDEO Neapol to zvládol aj bez Lobotku: Vo víťaznom šlágri s Interom prišiel o veľkú hviezdu
VIDEO Neapol to zvládol aj bez Lobotku: Vo víťaznom šlágri s Interom prišiel o veľkú hviezdu
Serie A

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Ľudské zdroje
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Ako je na tom vaša reziliencia: Dokážete zvládať psychický nátlak? Varovné signály, pri ktorých by ste mali spozornieť
Motivácia a inšpirácia
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Jablkový krémeš ako z raja! Dezert, ktorý spája jeseň s nebeskou chuťou.
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Zabudnite na hrnčeky – tieto knedle varím v zaváraninových pohároch a nemajú chybu!
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Halloweenska tekvica z lístkového cesta s prekvapením vo vnútri
Chuťovky
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Ako upiecť gaštany v rúre, aby prevoňali kuchyňu arómou jesene
Rady a tipy

Technológie

Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Prečo niektorí priberajú, aj keď jedia zdravo? Môžu za to títo „záškodníci“ v tvojich črevách
Veda a výskum
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Šéf OpenAI chce, aby ChatGPT riadil celý tvoj život: Hovorí o „superaplikácii“ ktorá zmení celú spoločnosť
Umelá inteligencia
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
Tvoja Wi-Fi ťa dokáže sledovať až s desivou presnosťou. „Hrozí nám totálna strata súkromia,“ hovoria vedci
Bezpečnosť
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
X-BAT je autonómna stealth stíhačka, ktorá naháňa strach: Američania ju popisujú ako „svätý grál“
Armádne technológie

Bývanie

Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Štyri veci, ktoré by ste o matracoch mali vedieť ešte pred kúpou. Čo zvážiť, kým zaň zaplatíte?
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche

Pre kutilov

Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Nadýchané tvarohové buchty s džemom, ktoré si doma zvládne upiecť každý
Recepty
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži potrebujú vo vzťahu slobodu, inak sa dusia: Ak na nich partnerka príliš tlačí, radšej odídu
Partnerské vzťahy
Daní muži potrebujú vo vzťahu slobodu, inak sa dusia: Ak na nich partnerka príliš tlačí, radšej odídu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prezident USA Donald Trump
Zahraničné
Rozpačitý Trump NEVEDEL odpovedať na jednoduchú otázku: Aké odškodné? Ja to nerobím pre peniaze!
Výjazd horských záchranárov CNSAS
Zahraničné
Turisti POZOR! V Taliansku zavádzajú RADIKÁLNE zmeny: OBROVSKÉ poplatky za výjazd záchranárov, TOTO sa nebude tolerovať
Zverský čin v Nemecku:
Zahraničné
Zverský čin v Nemecku: Skupina migrantov znásilnila tínedžerku! Zadržalo ich špeciálne komando
V prípade mŕtvej ženy
Domáce
AKTUÁLNE Nález mužského tela v Bratislave: Na mieste je polícia!

Ďalšie zo Zoznamu