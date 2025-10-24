Pilčík Noro V siedmom nebi: Do tváre ho trafilo kovové lano a... hrôza! Mal som radšej zomrieť

RÁZTOKA - Silák z lesa dnes žije v tme. Pilčík Noro prežil niečo, čo by väčšinu mužov pripravilo o život. Jemu však osud pripravil ešte krutejšiu ranu. Ostal slepý. A v relácii V siedmom nebi sa otvorene priznal, že smrť by bola preňho možno milosrdnejšia.
Noro bol vždy chlap do nepohody. Tvrdá práca v lese bola jeho vášňou, ktorú by nevymenil za nič na svete. „Robil som v hore pilčíka. Bol som pilčík, traktorista, lanovkár. 52 rokov som v hore, mňa to bavilo chodiť do práce,“ spomína na bezstarostné roky v prírode, kde sa cítil ako doma.
Nič nenasvedčovalo tomu, že deň, ktorý sa začal ako každý iný, sa zmení na najväčšiu životnú tragédiu. Jedna chyba mala fatálny následok. „Balili sme lanovku, ktorá zváža drevo. Odmotal kamarát lano a povedal tomu ďalšiemu kolegovi ťahaj. A ja som to nepočul, ani sme to nikdy takto nerobili. Malo sa to odkrútiť, vystrieť, aby to lano išlo ľahko. A to lano vystrelilo a koniec lana, taká dobrá štvrokilová hŕba železa, ma trafil do tváre,“ opisuje hrozivé sekundy. Pád na zem, krv, temnota. „Spadol som na zem a kričal som, že kde mám oči. Lebo bola takáto tma, ako teraz. Vedel som, že asi nemám oči. Ja som neodpadol, rozum mám, všetko si pamätám.“
Helikoptéra, nemocnica, boje chirurgov. Čo sa dalo zachrániť, zachránili. Tvár mu lekári zložili opäť dokopy. Zrak však už nevráti nik. „Bol som aj u lekárov, ale nedá sa to už urobiť,“ konštatuje trpko. Najhoršie chvíle prežívala aj jeho manželka Ivana, ktorú správa zasiahla ako blesk. „Volali mi kolegovia, že mal Norko nehodu. Odviezol ho vrtuľník a lekár nám oznámil, že to nie je dobré, že nebude vidieť. To bolo hrozné,“ hovorí so slzami v očiach. Vtedy sa im život obrátil hore nohami.
Noro sa síce nevzdáva, no priznanie znie bolestivo úprimne. „Kolegovia povedali, že keby dostali takúto ranu, tak sú mŕtvi. V konečnom dôsledku aj ja by som bol radšej býval. Takto si na obtiaž každému, toto je pre mňa smrť. Bol som naučený na iný štýl života, nikoho som nepotreboval, tak to bolo nádherné.“ Relácia V siedmom nebi však prichádza v pravý čas. Pre Nora vybavia navigačné AI okuliare pre nevidiacich, ktoré mu môžu pomôcť opäť vnímať svet aspoň technologicky. A ešte viac. Spozná muža s podobným osudom, ktorý mu ukáže, že aj život v tme môže mať perspektívu, nádej a nové ciele.
Podarí sa Norovi prijať nové pravidlá života a prestať sa cítiť ako príťaž? Silák z lesa už raz dokázal vzoprieť sa smrti. Možno práve teraz prichádza jeho chvíľa znova sa postaviť na nohy a nájsť svetlo, aj keď jeho svet zostal navždy zahalený tmou. Sledujte V siedmom nebi v sobotu 25. októbra o 20.40 JOJke.
