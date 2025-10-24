Belohorcovej neverný manžel BALÍ KUFRE: Hájka na Tenerife nechcú! Útek na iný ostrov?

TENERIFE- To, čo sa kedysi zdalo ako idylický život na Tenerife, sa teraz mení na jeden veľký problém. Rozpad manželstva Zuzany Belohorcovej a Vlasty Hájka odhalil viac, než by zrejme obaja chceli. Čierny tieň padá najmä na Zuzaninho ešte stále manžela. Podľa informácií z ostrova má Vlasta toxické správanie, a na španielskom ostrove už nie je vítaný.
Ostrov, ktorý mu priniesol slávu, sa mu čoraz viac mení na nočnú moru. Keď sa Vlasta Hájek a Zuzana Belohorcová pred piatimi rokmi sťahovali z Miami späť do Európy, nikto nečakal, že ich manželstvo skončí v troskách. Na Tenerife totiž našli zlatú baňu. Manželia totiž dosiahli obrovský úspech, keď sa im podarilo rozbehnúť realitnú kanceláriu, ktorá v čase svojej najväčšej slávy predávala jednu nehnuteľnosť za druhou. Ich realitka bola vyhľadávaná. Ich služby využil aj Hájkov dnes už bývalý kamarát Richard Chlad, ktorý si na ostrove kúpil rozľahlú vilu.
Definitívny koniec? Belohorcová a Hájek predávajú dom za 5,5 milióna, Zuzana už SLINTÁ po iných!
Hoci si Hájkovci spočiatku získali popularitu a ostrov sa im doslova ležal pri nohách, Vlasta mal začať mať dosť toxické správanie. „Čo sa týka biznisu, Vlasta má dobrý čuch na príležitosti. Podarilo sa mu naozaj rozbehnúť realitku, ktorá predávala najlukratívnejšie nehnuteľnosti. Dokonca si od neho kúpili apartmány viaceré známe osobnosti. Mal všetko, ale prešlo mu to cez hlavu a vrchol prišiel, keď si proti sebe postavil aj Chlada. Potom sa to rozpadlo, pretože keď ho už nebránil ani Chlad, Vlasta ostal v podstate sám,“ hovorí pre extra.cz zdroj z Tenerife, podľa ktorého sa dlho špekulovalo, že sa Hájek s Belohorcovou z ostrova odsťahujú.
Hájkova nevera ale urobila tomuto plánu škrt cez rozpočet. Belohorcová sa totiž s deťmi rozhodla na ostrove zostať. „Deti majú stabilitu a zázemie na Tenerife. Preto tu ostávame spolu s deťmi,“ potvrdila bývalá učiteľka lásky, ktorá sa naplno ponorila do práce a spoločne so svojím tímom pravidelne prináša videá z malebného španielskeho ostrova.
Fanúšikovia podporujú Belohorcovú: V jednom majú jasno... Hájka sa mala zbaviť už skôr!
Ale čo Hájek? Ten sa zbavil nasjkôr manželky, potom realitnej kancelárie, a dokonca predáva aj vilu, v ktorej so svojou rodinou žil. „Vlasta má v pláne presun na iný ostrov. Veľa sa hovorí o ostrove Svätého Martina (karibský ostrov, pozn. red.). Uvidíme, kam to bude. Veľa ľuďom sa uľaví, keď tu už nebude. Nepatrí medzi miestnych obľúbencov,“ dodal zdroj extra.cz, ktorý s auž niekoľkokrát ukázal ako dôveryhodný.
