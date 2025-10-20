Kollárova EX sa pustila do moderátorky: Miši dnes asi PRESKOČILO alebo má vypité!

PRAHA - Česká relácia Máte slovo sa nezaobišla bez konfliktu. Moderátorka Michaela Jílková (57) stratila nervy počas diskusie s novozvoleným poslancom Matějom Gregorom (23) zo strany Motoristi. Napätá výmena názorov pohoršila aj herečku Kateřinu Brožovu (57), ktorá nešetrila ostrými slovami na adresu moderátorky.
V českej relácii Máte slovo sa moderátorka Michaela Jílková opäť neudržala na uzde. Počas diskusie sa dostala do prudkej výmeny názorov s čerstvým poslancom politickej strany Motoristi, Matějom Gregorom. Jej správanie vyvolalo nielen rozruch v štúdiu, ale aj búrlivé reakcie na sociálnych sieťach – vrátane ostrej poznámky herečky Kateřiny Brožovej. „Míši dnes asi preskočilo, alebo má vypité!“ napísala Brožová na Facebooku, čím vyvolala množstvo ďalších komentárov a diskusií medzi fanúšikmi.
Celý konflikt sa odohral už v úvode relácie. Jílková začala Gregorovi skákať do reči ešte skôr, ako stihol vyjadriť svoj názor. „Ja to zvládnem, pani redaktorka, vy po mne úplne idete, čo sa deje, ešte ani neviete, čo som chcel povedať,“ reagoval prekvapený poslanec. Moderátorka však nenechala veci len tak: „Ja to totiž viem, nie...“ odpovedala mu. Gregor sa snažil zachovať pokoj a upozornil ju, že nie je dôvod kričať.
Jílková mu však nenechala priestor: „Vy sa chcete baviť ako ľudia, ja viem, ako sa bavia ľudia…“ „Neskáču si do reči, nekričia na seba,“ dodal Gregor, na čo Jílková prudko vykríkla: „Nie!“ Napätie medzi oboma narastalo. „Vy máte dnes takú protimotoristickú náladu…“ poznamenal mladý politik. „Ja nemám protimotoristickú náladu, to cítite veľmi zle,“ odsekla Jílková a vzápätí mu prikázala: „Ustúpte si, pán Gregor. Vy hľaďte odpovedať na otázky, strácame tým čas!“
Poslanec sa snažil situáciu upokojiť: „Ja som vo verejnoprávnej televízii, nie som v škole ani na výsluchu. Rád by som odpovedal na tú otázku, ale teraz ste vy zobrali minútu času len kričaním na mňa.“ Napokon sa debata predsa len posunula k vecnejšej diskusii o klíme a čiernom uhlí, no incident z úvodu relácie už na sociálnych sieťach žil vlastným životom. Reakcie divákov boli ostré.
