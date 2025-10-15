A je to vonku: Plačková odhalila pohlavie svojho druhého bábätka!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková v auguste potvrdila špekulácie o tom že čaká svoje druhé dieťatko. A už nastal moment, kedy sa rodinka mohla dozvedieť jeho pohlavie. O deň neskôr sa krásnou novinkou pochválili aj svojim sledujúcim... Dostane Dionko sestričku alebo bračeka?!
Zuzana Plačková sa novinkou, že čaká druhé dieťatko, pochválila v auguste prostredníctvom dojímavého videa. „Dionko bude veľký brat,“ napísala k nemu. Svoje tehotenstvo prežíva spolu so sledujúcimi a delí sa s nimi o svoje pocity a novinky, ktoré tento stav prináša. Včera prezradila, že sa dozvie pohlavie druhého potomka.
A podobne, ako pri Dionkovi, aj pri druhom bábätku to urobila vo veľkom štýle. V kaštieli, s krásnou výzdobou, veľkolepo, s farebnými konfetami. „Dnes je ten deň, kedy sa dozvieme pohlavie bábätka. Ja už začínam byť v takom strese, mám v sebe toľko emócií a vždy sa mi chce pri tejto emócii strašne plakať. Je to p remňa veľmi emotívne. Uvidíme, čo to bude,“ povedala včera na sociálnej sieti.
„My sa to dozvieme dnes. Budeme tam úplne sami. Nebude tam ani naša rodina ani kamaráti. A všetci ostatní sa to dozvedia až z videa. Toto sú tie najkrajšie prekvapenia na svete,“ dodala. A Tak aj urobila. Už o deň neskôr zverejnila na svojom profile video, ktoré všetkým odhalilo, že pod srdcom nosí dievčatko. Dionko tak čoskoro dostane sestričku!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%