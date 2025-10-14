VEĽKÝ deň pre Plačkovú: V SLZÁCH kvôli pohlaviu bábätka!

BRATISLAVA - Zuzana Strausz Plačková sa ráno prihovorila svojim fanúšikom. Dnes ju aj Reného čaká veľký deň. Dozvedia sa totiž pohlavie bábätka, ktoré následne prezradia verejnosti prostredníctvom videa. A práve to podnikateľku veľmi rozcítilo, až skončila v slzách.
Zuzana Plačková iba v auguste potvrdila špekulácie o tom, že čaká druhé dieťatko. Urobila tak prostredníctvom dojímavého videa. „Dionko bude veľký brat,“ napísala k videu. Budúci dvojnásobní rodičia zatiaľ netušia, či budú mať chlapčeka alebo dievčatko. Dozvedia sa to práve dnes. A to podnikateľku veľmi rozcítilo.
„Dnes je ten deň, kedy sa dozvieme pohlavie bábätka. Ja už začínam byť v takom strese, mám v sebe toľko emócií a vždy sa mi chce pri tejto emócii strašne plakať. Je to pre mňa veľmi emotívne. Uvidíme, čo to bude," uviedla v slzách. „My sa to dozvieme dnes. Budeme tam úplne sami. Nebude tam ani naša rodina ani kamaráti. A všetci ostatní sa to dozvedia až z videa. Toto sú tie najkrajšie prekvapenia na svete," dodala.
Podľa jej slov je jedno, či to bude chlapec alebo dievčatko, najdôležitejšie pre ňu je, aby bolo dieťatko zdravé. René sa ale v našom rozhovore netajil, že by si prial dievčatko. „Ja by som chcel ešte dievčatko. Keby bol aj chlapček, tak nevadí,“ prezradil nám pred niekoľkými mesiacmi hudobník s tým, že už majú so Zuzanou pre malú princeznú aj vybraté meno. No a je možné, že ho čoskoro budú môcť aj použiť. To sa však dozvieme zanedlho.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%