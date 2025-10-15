Lukáš Latinák priznal PROBLÉMY: Šoférovať auto si už NETRÚFA... Strach o život!

BRATISLAVA - Lukáš Latinák (48) patrí k najvychytenejším slovenským hercom. Na svojom konte má nespočet filmových, televíznych, ale aj divadelných úloh. Vysoké pracovné temo a pribúdajúci vek sa však nepriaznivo podpisujú aj na jeho tele... A priznal problémy. Šoférovať auto si už netrúfa. Bojí sa o svoj život!
Lukáša Latináka má verejnosť zafixovaného ako policajta Hurku z úspešného seriálu Profesionáli. Na svojom konte má však omnoho viac filmových, televíznych, ale aj divadelných úloh. Jeho pracovné tempo je naozaj vysoké. A pre Rádio Melody priznal, že pravidelne pociťuje vyčerpanosť. „Niekedy ideme stále len robota, robota a zabúdame na seba,“ priznal.
Situácia už bola taká vážna, že si už za volant auta netrúfal sadnúť sám. Rozhodol sa preto vyhľadať pomoc a využíva služby šoféra. „Som teraz trošku oslobodený od toho šoférovania, pretože už to tak nedávam a radšej si dám pozor na to, aby som zostal nažive. Takže to necháme na profesionálov, nech oni šoférujú, lebo oni za nás hrať nebudú,“ uviedol Latinák.
Už jednu desivú skúsenosť z ciest za sebou má. Stalo sa to v roku 2015 a na svoje vysoké pracovné tempo takmer doplatil životom. „Bol to záhul, tých 30-tisíc kilometrov ročne je dosť. Už sa mi stalo, že som išiel z filmovačky a od Trenčína do Bratislavy, to sme točili na Morave vo Veľkých Karloviciach Doktora Martina, a ja som išiel domov po dvoch diaľniciach. Videl som súbežne dve diaľnice vedľa seba a ja som netušil po ktorej idem,“ šokoval herec.
Vážnosť situácie si okamžite uvedomil, a tak zastavil hneď, ako to bolo možné. „Uvedomoval som si, že prvá pumpa zastav, 15 minút a oddýchni si. Zavrel som oči a videl som stále tie bežiace biele pruhy. Takže dá sa dostať až na takúto hranicu, ale to nie je ideálne,“ priznal Latinák, ktorý tak odvtedy únavu neberie na ľahkú váhu.