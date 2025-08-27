Tvoria pár! Mladá herečka (30) POTVRDILA VZŤAH s Lukášom Latinákom (48)!

BRATISLAVA - V týchto dňoch slovenské médiá obletela správa o tom, že v živote Lukáša Latináka (48) je po rozvode nová žena. Na prekvapenie mnohých sa vraj zahľadel do mladej talentovanej kolegyne Márie Schumerovej (30). A teraz herečka všetko potvrdila!
S informáciou o tom, že Lukáš Latinák má blízko k mladšej kolegyni Márii Schumerovej, ako prvý prišiel denník Nový Čas. A herečka tieto správy napokon sama potvrdila na sociálnej sieti Instagram. „Poznáte tie obrázky s popismi, že nikdy neviete, čo ľudia prežívajú v súkromí? Niekedy však aj tie krásne veci si chce človek prežiť v tichosti. Nie tajne, len súkromne, bez reflektorov,“ napísala v úvode.
„Áno, s Lukášom tvoríme pár, a je to už nejaký čas. Neskrývali sme sa, ale ani nepredhadzovali novinárom. Aby sme predišli zbytočným špekuláciám, jeho rozvod s naším vzťahom nijako nesúvisí,“ uviedla Mária a dodala, že toto je jediné vyjadrenie o ich vzťahu. „Skrátka- máme sa.“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%