Známa slovenská influencerka musela pod nôž: OPERÁCIA CHRBTICE a... takto opísala obrovské bolesti

BRATISAVA - Obľúbená fitness influencerka, ktorá denne inšpiruje tisíce sledovateľov, si musela ľahnúť pod nôž pre vážne problémy s chrbticou. Andy Štěch prežíva v týchto dňoch mimoriadne náročné chvíle plné neznesiteľnej bolesti.

Andy Štěch prežíva v týchto dňoch mimoriadne náročné chvíle plné neznesiteľnej bolesti. Už dlhší čas ju trápili silné bolesti v spodnej časti chrbta, no situácia sa v posledných týždňoch zhoršila natoľko, že musela podstúpiť operáciu. Po zákroku však neprišli tie správy, v ktoré fanúšikovia dúfali. „Vedela som, že to bude masaker, ale nie, že až taký,“ priznala sa ubolená Andy, ktorá po zákroku bojuje s horúčkami, nízkym tlakom a vysokým CRP.

Ako sama napísala, aj keby chcela odpočívať, silné bolesti jej to nedovoľujú. „Noc bola náročná, dvakrát sa ma pokúšali postaviť, aby som mohla ísť na WC. Po prvýkrát som po chvíľke stoji prestala počuť, vidieť a dostala blackout... prebrala som sa až na slová ‘už je späť, už chytá farbu’. Druhýkrát skoro to isté,“ opísala dramatické chvíle po operácii.

Andy sa momentálne snaží zotaviť a fanúšikom posiela aspoň krátke správy z nemocničného lôžka. Napriek bolesti a komplikáciám si zachováva bojovného ducha, no priznala, že cesta k úplnému uzdraveniu bude dlhá a náročná. Fanúšikovia ju v komentároch podporujú a veria, že ich obľúbená influencerka sa čoskoro postaví na nohy – a to doslova.

