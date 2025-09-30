Škôlka rezortu obrany je naplnená: Nad rozšírením ministerstvo neuvažuje

BRATISLAVA - Kapacita materskej školy ministerstva obrany je naplnená. O zvýšení jej kapacity zatiaľ rezort neuvažuje. Uviedol to komunikačný odbor Ministerstva obrany SR.
„Materská škola Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Námestie generála Viesta 2, Bratislava s maximálnou kapacitou 60 detí je od školského roka 2025/2026 plne obsadená. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zatiaľ neuvažuje o jej rozšírení,“ uviedol rezort.
Prvý rok hodnotia pozitívne, škôlka pre 60 detí
Ministerstvo v júni hodnotilo prvý rok fungovania zariadenia pozitívne. Počas minulého školského roka sa záujem oň zvyšoval. Okrem riaditeľky pracuje v škôlke šesť učiteliek. Je v areáli ministerstva a je určená pre deti jeho zamestnancov.
Rezort plánuje podobné objekty zriadiť aj v ďalších svojich areáloch v iných mestách Slovenska. Postupne by v nich chcelo spustiť aj rôzne krúžky. Mohlo by ísť napríklad o vyučovanie cudzích jazykov. Budovanie škôlky začalo ministerstvo ešte za bývalého vedenia. Rezort pôvodne plánoval škôlku otvoriť skôr. Časť nákladov pokryl plán obnovy a odolnosti.