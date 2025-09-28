TRÁPENIE českej herečky (41): Kvôli rakovine prišla o hlas... Znova sa učila rozprávať!

PRAHA - Herečka Erika Stárková (41) je u našich západných susedov známym menom. Hviezdila nielen v šou Tvoja tvár znie povedome, ale aj v seriáli Most!, v ktorom stvárnila transexuálku Dášu. No hoci na obrazovkách rozdáva radosť, v súkromí si prešla náročnou skúškou. Kvôli rakovine prišla o hlas... Musela sa znova učiť rozprávať!
Herečka prijala pozvanie do relácie Na kafeečko s herečkou Miluškou Bittnerovou, no a práve tam odhalila trápenie, o ktorom doposiaľ vedelo len málo ľudí. Ako 30-ročnej jej diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy a lymfatických uzlín a musela podstúpiť náročnú operáciu. „Ja som v 30-ke ochorela rakovinou štítnej žľazy a lymfatických uzlín. Vtedy sa táto vec stala, aby som si viac uvedomila samu seba,“ priznala herečka.
Odhalila tiež, že samotnej choroby sa veľmi nebála, no oveľa väčšie obavy mala z toho, že by mohla prísť definitívne o hlas. „Keď som podpisovala všetky tie papiere do nemocnice, že keď sa dotknú skalpelom mojej hlasivky a ja prestanem hovoriť, nie je to chyba lekárov, tak z toho som sa zrútila,“ priznala. Nakoniec o hlas skutočne prišla - celý rok bola bez neho. A až vďaka logopédii sa postupne znova naučila hovoriť.
„Bol to pre mňa veľký meditačný čas, pretože keď nehovoríte, tak idete do seba,“ uviedla. Chorobu sa jej, našťastie podarilo poraziť, no približne po roku a pol ju opäť dobehla. Tentokrát psychicky - prežila silný postraumatický šok. „Spomínam si, že som šoférovala auto a zrazu som nemohla dýchať. Auto som zaparkovala, sadla som si v lese na zem a celé som si to odplakávala. Objímala som sa a hovorila som si, aká som úžasná a ako som to celé zvládla,“ popísala.